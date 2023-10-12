Тройной успех

Выездная серия стартовала с рекорда — семи заброшенных шайб в ворота «Омских крыльев», принёсших первую победу «Норильску» на выезде. Общий счёт игры — 7:4. Следующим покорённым соперником стал «Динамо-Алтай», и здесь волевая победа на чужой площадке — 3:2. Наши парни сумели отыграться со счёта 0:2. «Медведи» забросили две шайбы в заключительные 30 секунд основного времени, выручили команду Никита Колесников и Владислав Калетник, заключительный шаг к выигрышу сделал Михаил Варнаков в овертайме.

Айдар Мусакаев, главный тренер команды «Норильск», после игры назвал эту победу очень нужной для норильчан и похвалил подопечных: «Ребята — молодцы, до конца отработали. Спасибо нашим болельщикам за поддержку! Всех норильчан — с победой!»

В понедельник «Медведям» предстояла заключительная игра выездной серии против новокузнецкого «Металлурга». Хозяева площадки неважно начали сезон, потерпев три поражения в первых четырёх встречах. Тем не менее за этим последовали победы над серьёзнейшими соперниками. Новокузнецк последовательно обыграл «Южный Урал», «Челмет», «Горняк», «Зауралье» и «Сокол». Но норильчане стали командой, на игре с которой «Металлург» оступился. 3:2 — счёт матча в пользу заполярной команды. Вперёд вывели дубль очень результативного Данилы Дяденькина и шайба Степана Борисова.

Ближайшая игра заполярных «Медведей» состоится 13 октября на домашнем льду против «Химика» из Воскресенска. Затем каждые два дня — 15, 17, 19 октября, после чего вновь последует выездная серия.