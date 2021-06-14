Труба зовёт

Терпение и труд

На 2021 год запланирована замена порядка 9 км 400 м сетей тепловодоснабжения и канализации. Отремонтированы будут магистральные трубопроводы — они идут вдоль улиц, и квартальные — они расходятся под домами, во дворах, всего 17 объектов. Заложено на это 194,7 млн рублей.

Горожанам важно понимать: невозможно произвести замену трубопровода, не отключив его. Как следствие: на какое–то время подача энергоресурсов будет ограничена. Да, это может создавать определённые сложности жильцам сразу нескольких домов, но мера эта вынужденная. И она, кстати, предусмотрена действующим законодательством.

– Мы не меньше потребителей заинтересованы в том, чтобы выполнить все работы быстро, чтобы граждане при этом не ощущали никаких неудобств, — подчеркнул Евгений Николаевич, — но не всё зависит от нас. Потому что частенько в процессе ремонта мы сталкиваемся с непредвиденными обстоятельствами, например, с просадкой грунта. Так недавно просел аварийный коллектор в районе дома № 12 на улице Пушкина, и вины коммунальщиков в этом нет — объект подмыли грунтовые воды.

Сегодня растепление грунтов — наша общая проблема, просаживаются конструкции, которые, казалось бы, сделаны на века. Вот в прошлом году в районе магазина «День и ночь» провалилась дорога, и не коллектор в этом виноват, он своего положения не поменял — как стоял на сваях, так и стоит. Просто над полотном дороги образовалась полость в метр–полтора и в разные стороны — до метров пятнадцати. Потому что грунт был вымыт подземными водами. И монолитная железобетонная плита, которая была на проезжей части, из–за отсутствия грунта провисла. Ремонт в итоге затянулся. Как мы могли такое предвидеть?

По объективным причинам

Евгений Борисевич отметил, что программа ремонтов формируется исходя из технического состояния трубопровода. И мониторинг «самочувствия» сетей специалисты ведут регулярно. Решение, какие именно трубы необходимо заменить, принимается на основании актов диагностического визуального контроля. При этом есть сети, срок эксплуатации которых превышен. И если даже с ними проблем пока не возникает, их стараются заменить как можно быстрее, потому что понимают: авария может случиться в любой момент. И, безусловно, лучше её предотвратить, чем устранять.

– Чем работа МУП КОС отличается от деятельности подобных компаний на материке? Если в Норильске, не дай бог, авария случится зимой, это чревато гораздо бОльшими проблемами, чем в средней полосе России, поэтому мы летом стараемся заменить и отремонтировать как можно больше объектов. К тому же на материке ремонты идут с апреля по ноябрь, а мы ограничены тремя месяцами. Также зависимы мы и от навигации, потому что необходимое оборудование доставляется в Норильск водой — самолётом слишком дорого. Ещё одна норильская проблема — дефицит подрядчиков, — рассказывая о сложностях, Евгений Борисевич пытается убедить горожан в том, что если они из–за ремонтов коллекторного хозяйства и терпят какие–то лишения, то не по злому умыслу, не из–за халатности или равнодушия, а по причинам вполне объёктивным. Да и неудобства, связанные с отсутствием воды летом, с круглосуточными ремонтными работами в полярный день, это меньшее из зол — в сравнении с возможностью остаться без воды и тепла зимой.

«А зачем, ремонтируя коллектор, сужать проезжую часть или перекрывать дорогу?» — интересуются в соцсетях особо дотошные горожане.

– Это связано с организацией работ, — поясняет Евгений Николаевич, — загружать новую трубу в коллектор и доставать оттуда старую вручную при всём желании не получится. И к месту ремонта приходится подгонять строительную технику — погрузчики, самосвалы, краны, поэтому движение ограничивается в первую очередь для безопасности самих же граждан. Причём мы не перегораживаем проезжую часть, когда хотим, — сроки в обязательном порядке заранее согласовываются с Госавтоинспекцией. К концу лета, например, для проведения планового ремонта трубопровода будет перекрыта чётная сторона улицы Московской от Ленинского проспекта до улицы Мира, а также участок улицы Комсомольской от дома № 3 до улицы 50 лет Октября.

Износ сетей тепловодоснабжения и канализации в Норильске сегодня — от 70 до 90 процентов в зависимости от направления. Допустимым же считается износ в 30 процентов, но лучше в наших северных условиях совсем избавиться от старья. И благодаря четырёхстороннему соглашению коллекторное хозяйство города будет обновлено — а это более 600 км трубопроводов. На модернизацию уйдёт 25 миллиардов рублей. Например, удастся предотвратить затопление коллекторов талыми и грунтовыми водами, расширив их и оснастив водонепроницаемой изоляцией. Так что работы много. И всем горожанам в связи с этим — терпения, потому как улучшения по взмаху волшебной палочки не происходят, сначала надо перегородить, перекопать, погромыхать.