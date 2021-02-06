В компании «Норникель» подвели предварительные итоги работы за четвёртый квартал и 2020 год в целом

Как отметил первый вице–президент — операционный директор Сергей Дяченко, «Норникель» в прошлом году столкнулся с серьёзными экологическими и эпидемиологическими вызовами, но, несмотря на это, полностью справился с поставленными задачами.

Объём производства никеля в четвёртом квартале прошлого года составил 68 тыс. тонн, что на 13% выше третьего квартала, при этом практически весь объём был произведён из собственного сырья. Производство никеля в целом за прошлый год выросло на 3% — до 236 тыс. тонн — в основном за счёт увеличения выпуска никелевого концентрата для продажи на Кольской ГМК и роста объёмов переработки российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta. Производство никеля из собственного сырья составило 233 тыс. тонн, что соответствует верхней границе прогноза производства на 2020 год в объёме 225–235 тыс. тонн.

Объём производства меди в четвёртом квартале 2020 года вырос на 8% относительно третьего квартала — до 129 тыс. тонн. Практически весь объём металла был произведён из собственного сырья. Рост произошёл за счёт увеличения добычи руды в Заполярном филиале, увеличения переработки руды и более высокого содержания в ней меди на Быстринском ГОКе, а также за счёт увеличения поставок товарного медного кека с Norilsk Nickel Harjavalta. Всего в 2020 году «Норникель» снизил производство меди на 2% — до 487 тыс. тонн. Это было связано в основном с изменением структуры выпускаемой товарной продукции и перераспределением медных полупродуктов внутри компании, а также с сокращением объёмов переработки концентрата, купленного у ГК «Ростех», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство меди из собственного сырья (без Быстринского ГОКа) составило 424 тыс. тонн, что соответствует прогнозу производства 2020 года в объёме 420–440 тыс. тонн. Производство меди на Быстринском ГОКе выросло на 44% — до 63 тыс. тонн, по верхней границе прогноза в размере 60–63 тыс. тонн.

Производство палладия в четвёртом квартале снизилось на 1% — до 773 тыс. унций по сравнению с третьим кварталом, а платины на 5% — до 182 тыс. унций. Практически весь объём металла был произведён из собственного сырья. Снижение производства металлов платиновой группы в отчётном квартале было связано с запуском производства драгоценных металлов из остатков хлорного растворения на мощностях Кольской ГМК и прекращением временной переработки остатков хлорного выщелачивания на мощностях Заполярного филиала. Всего за 2020 год производство палладия и платины снизилось на 3% — до 2826 тыс. унций и на 1 % — до 695 тыс. унций, соответственно, по сравнению с 2019 годом. Снижение производства МПГ относительно прошлого года связано с запуском производства драгоценных металлов по новой технологии на Кольской ГМК, а также за счёт более высокой базы 2019 года, когда ОАО «Красцветмет» перерабатывало ранее накопленное незавершённое производство высокой степени готовности. Производство палладия и платины из собственного сырья составило 2 820 тыс. унций и 693 тыс. унций, соответственно, что превысило прогноз производства на 2020 год в объёме 2648–2777 тыс. унций и 611–675 тыс. унций, соответственно.

Вот как прокомментировал итоги работы в прошлом году Сергей Дяченко:

– Благодаря оптимизации производственных процессов и выходу на проектные показатели новой рафинировочной площадки на Кольской ГМК мы достигли прогнозных показателей по выпуску никеля и перевыполнили план по производству металлов платиновой группы. Объёмы выпуска меди также достигли прогнозных показателей благодаря плановому наращиванию производства на Быстринском ГОКе. В последнем квартале прошлого года Быстринский ГОК вышел на проектные показатели производства по всем металлам.

Компания достигла существенного прогресса в устранении негативных последствий разлива топлива на ТЭЦ–3 в Норильске. На сегодняшний день основной этап ликвидации последствий разлива завершён. Компания продолжает работать над наиболее эффективными решениями по утилизации загрязнённого грунта и восстановлению повреждённой экосистемы в плотном взаимодействии со всеми заинтересованными

сторонами.

В прошлом году в Норильском районе была проведена уникальная Большая норильская экспедиция Академии наук, которая включала 30 ведущих учёных из 14 научных институтов Сибирского отделения РАН. По результатам исследований был опубликован отчёт, в котором учёные представили независимую оценку влияния инцидента с разливом топлива на окружающую среду, а также предложили рекомендации по наиболее эффективному восстановлению территории.

Снижение воздействия на окружающую среду является нашим основным стратегическим приоритетом, и мы продолжаем активно работать над кардинальным улучшением экологической ситуации в регионах присутствия.

В частности, как и планировалось, в декабре 2020 года был закрыт плавильный цех на Кольском полуострове. С закрытием данного актива вредные выбросы в атмосферу на российско–норвежской границе были полностью прекращены, а общие выбросы диоксида серы на Кольском полуострове должны будут сократиться в семь раз относительно уровня 2015 года, после того как они сократились более чем в два раза уже в прошлом году.

И наконец, хочу отметить, что в рамках борьбы с распространением COVID–19 компания продолжает предпринимать максимальные меры по защите своих сотрудников. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем менеджмента и не оказывает серьёзного воздействия на производственные процессы.

Мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья на 2021 год, представленный на Дне инвестора в декабре 2020 года.