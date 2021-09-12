Трудовой настрой

По личной инициативе

Главная цель центра — создать достойные условия жизни для людей с ментальной инвалидностью и их интеграции в общество.

Эта НКО была создана в октябре 2017 года. У её организатора и нынешнего председателя Оксаны Юкотиной имелись личные причины всерьёз заняться этим не самым простым социальным направлением.

– В 2018 году моей дочери, которая инвалид с детства, исполнилось 18 лет, и на тот момент в Норильске не было организации, оказывавшей услуги молодым инвалидам, достигшим совершеннолетия, — поясняет Оксана. — Да, у нас много организаций, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, но проблема в том, что большинство из них не учитывает интересы именно людей с ментальной инвалидностью, вызванной психическими и интеллектуальными расстройствами. Ведь человек, получивший инвалидность в зрелом возрасте и имеющий нормальную психику, уже интегрирован в общество, и с ним проще взаимодействовать, а нашим ребятам, когда им исполняется 18 лет, всё так же требуются поддержка и обучение. Возьмём, к примеру, бассейн. Там есть специализированная группа, но в ней можно заниматься только несовершеннолетним. Увы, у нас нет старшей возрастной группы для повзрослевших инвалидов с детства с ментальными нарушениями. А значит, поплавать в бассейне после 18 лет на территории Норильска такому человеку, к сожалению, пока невозможно. Подобное происходит и в других ситуациях. В результате совершеннолетние ребята с ментальными ОВЗ, которых вполне можно обучить, дать им профессию и сделать полноценными членами общества, остаются вырванными из социальной жизни и превращаются в отшельников. Запираются дома, ни с кем, кроме родных и близких, не общаются, никуда не ходят и ничем не занимаются. А это приводит к ухудшению здоровья и новым психологическим проблемам.

Знаете, какой самый большой страх любого родителя, воспитывающего такого ребёнка? Неизбежность собственной немощности и смерти. Кто тогда позаботится о его ребёнке? Как он будет жить дальше? Поэтому таких детей надо обучать, максимально социализировать, чтобы сделать их самодостаточными.

Сейчас в городе зарегистрировано 864 человека, имеющих статус «инвалид с детства», и каждый год число таких жителей увеличивается на 50 человек. Большинство из них как раз относятся к категории людей с психологическими и интеллектуальными проблемами, плохой социализацией. НКО «Мир для всех» как раз и работает с такими людьми, уделяя особое внимание тем, кто достиг совершеннолетия.

Занятное дело

Сейчас организация базируется в Молодёжном центре. При ней действует родительский клуб «Я в мире. Мир во мне», где психологи работают и с детьми, и с родителями, для которых такая поддержка не менее важна, чем для их подопечных. Эта организация совместно с другими НКО организовывает для детей и молодых людей с инвалидностью разные активности. Так, ребята вместе с родителями играли, посещали тренинги, стреляли из луков, зимой нам удалось покататься на снегоходах, но это всё были разовые акции за счёт спонсоров и при поддержке других некоммерческих организаций. Впервые провели фестиваль «Люди как люди» в рамках международного проекта, посвящённого проблемам детей с аутизмом. В Норильске была организована одна из самых больших фестивальных площадок в России. Это говорит не только о хорошей организации, но в большей мере — о востребованности подобных услуг в нашем городе. Тогда были задействованы все пять этажей Молодёжного центра и целая армия специалистов, психологов, дефектологов. Активную помощь в проведении фестиваля оказали ребята из «Молодой гвардии».

На регулярной основе молодые люди из «Мира для всех» занимаются историческими танцами при поддержке волонтёров и начали осваивать искусство макраме и плетение корзин из газетной бумаги. Данные направления Оксана считает перспективным. Это первый шаг к масштабной программе, которую она мечтает воплотить в жизнь в Норильске с момента создания организации.

Наставники помогут

– Сейчас в России интенсивно развивается принцип сопровождаемого проживания. Это касается именно людей с ментальной инвалидностью, — рассказывает Оксана. — Они живут в квартирах или домах небольшими группами под присмотром старших наставников и выполняют свои обязанности настолько, насколько могут с этим справиться. Если у них что–то не получается, им на помощь приходят наставники. Причём они не делают за них, а помогают в той мере, в которой им эта помощь необходима.

Здесь есть два вида терапии: дневная занятость и сопровождаемое трудоустройство. Дело в том, что у таких людей совершенно разная обучаемость, и тут надо смотреть на конкретного человека — чем он может и хочет заниматься. Есть разные степени выраженности заболевания, и одних людей можно довольно быстро обучить и трудоустроить, а некоторые не способны выполнять сложные действия. Для тех, кого наиболее сложно обучить, есть такое направление, как социальная занятость. Т. е. они выполняют какую–то простую работу, и всё это под присмотром преподавателей и волонтёров. Причём применять такую практику можно не только по отношению к нуждающимся в сопровождаемом проживании, но и к тем, кто проживает с родителями или самостоятельно.

Для пользы общества

Над созданием в Норильске трудовых мастерских Оксана бьётся уже четвёртый год. Такие мастерские для людей с ОВЗ работают в Пскове, Санкт–Петербурге, куда Оксана выезжала для перенятия опыта. Подобные проекты есть в некоторых других городах. В Пскове, где функционируют самые большие мастерские, в проект вложились частные иностранные инвесторы. Было бы гораздо лучше, если бы отечественные инвесторы понимали значимость подобных программ, — считает Оксана.

Она вышла со своей программой на министерство социальной политики, губернатора Красноярского края, но воз и ныне там. На днях эту идею начали реализовывать в Красноярске.

– Сейчас дорабатывается закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Мы предлагаем заключать соглашения о создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места в нашу НКО и другие организации, — поясняет Оксана. — Можно создавать совместные рабочие места в счёт квот, по договоренности, между несколькими работодателями, где работодатель оплачивает аренду помещения и выплачивает зарплату, а НКО обеспечивает доступную среду, работу и сопровождение людей с ограниченными возможностями. Хорошо было бы договориться с компанией «Норникель», администрацией города и предпринимателями, выяснить, в каких услугах и товарах они нуждаются, и создать специальные рабочие места для людей с ОВЗ, которые могут производить данные товары и предоставлять требуемые услуги. Мы уже знаем, на что способны наши ребята и что они могут делать нужного и полезного для города. Остаётся только заручиться поддержкой работодателя и организовать трудовые цеха. Надо понимать, что нашим детям всё равно требуется наставничество, и к этому можно подключить людей, которые передвигаются на инвалидных колясках, инвалидов по слуху и зрению. Плюс волонтёры. В результате будут задействованы и социализированы многие слои населения. Например, можно шить одеяла из экологических материалов, делать экосумки, плести авоськи. Этим могут заниматься и люди с ментальной инвалидностью, и слепые, у которых в Норильске тоже большие проблемы с трудоустройством.

В планах — создание ресурсного центра не только для людей с ментальной инвалидностью, но и для всех, у кого ограниченные возможности здоровья.

Пока лишь мечта

Главная проблема в реализации данного проекта — отсутствие в городе подходящего помещения. Под мастерские нужны внушительные площади, где можно предоставить «доступную среду». Найти что–нибудь стоящее «Миру для всех» пока не удалось. Из предложенных вариантов подходил только один, но даже при беглой оценке стало понятно, что капитальный ремонт и приведение здания в соответствие со всеми нормами обойдётся миллионов в десять, а таких денег у НКО нет. Так что обучение молодых инвалидов профессии и их трудовая занятость остаются пока лишь мечтой. Разработчики проекта надеются, что средства на создание таких мастерских всё же удастся найти, возможно, это будет грант или шефская помощь. Тем более что придуманный в Норильске проект уже успели опробовать в других городах, и он показал свою эффективность.