Целевые показатели перевозок по Северному морскому пути в конце 2020 года превысили 32 млн тонн

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева в интервью телеканалу «Россия-24», также имеются все основания для продолжения курса на строительство новых атомных ледоколов. Связано это опять же с увеличением объёма перевозок по Севморпути, а также с международным транзитом, который только за прошлый год увеличился в два раза.

Кроме этого, Алексей Лихачев выразил надежду на то, что в 2021 году будет принято решение о создании серии плавучих атомных электростанций по образцу «Академик Ломоносов» для работы, в том числе в Арктике. По словам главы ведомства, с правительством России ведётся серьёзная проработка вопроса о создании целой флотилии плавучих станций, в том числе на базе перспективных реакторных установок РИТМ-200. Предполагается, что это решение будет принято в текущем году.