Ценные пассажиры

Сотрудники отдела транспорта управления городского хозяйства встретились с норильскими перевозчиками, работающими с детьми. Цель встречи – напомнить транспортникам, что они возят особых пассажиров, и требований к этим перевозкам много.

- Сегодня на нашей территории есть лишь два официальных перевозчика, которым разрешено работать с организованными группами детей, - напомнил Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. - В Норильске это муниципальное бюджетное учреждение «Автохозяйство», в Дудинке – «Таймырская транспортная компания». Остальные перевозчики нет-нет да и осуществляют подобные поездки. Им-то мы и хотим напомнить, что существуют строгие правила для организации этой деятельности.

Перечень требований для перевозки организованных групп детей:

1.Необходим договор фрахтования, без него перевозка запрещена.

2.Автобус должен быть не старше 10 лет с даты выпуска.

3.Нужно подать заявку в ГИБДД на сопровождение автобусов, если организована колонна в составе трёх и более машин. При меньшем количестве автобусов необходимо только уведомление о дате и маршруте выезда.

4.У водителя обязательно должен быть список детей с датами рождения и номерами телефонов родителей, а также список сопровождающих с их личными данными. Лица сопровождения должны пройти инструктаж.

5.Количество сопровождающих зависит от количества дверей в автобусе.

6.При движении колонны должен присутствовать медицинский работник с медикаментами. Также должен быть запас продуктов питания и бутилированной воды.

7.В ночное время (с 23.00 до 06.00) перевозка организованных групп детей запрещена, за исключением подвоза или вывоза с аэропорта или железнодорожного вокзала.

8.Водитель должен иметь стаж не менее одного года, пройти предрейсовый медицинский осмотр. Транспортное средство должно пройти технический осмотр.

Сегодня в МБУ «Автохозяйство» имеются 16 специализированных автобусов для перевозки организованных групп детей и 13 допущенных к этому водителей. Основные получатели услуг - управления образования, спорта и туризма, культуры и искусства, а также Заполярный филиал «Норникеля» и реабилитационный центр «Виктория». В связи с эпидемиологическими требованиями, связанными с эпидемией коронавируса, все автобусы проходят санитарную обработку, оснащены септиками, а у водителей имеются одноразовые маски.

Организованные перевозки детей осуществляются и сейчас. Например, автобусы «Автохозяйства» доставляют детей в Дудинку на экскурсии по кораблям Северного флота. Весь пассажирский транспорт, движущийся в таймырскую столицу, имеет страховку на междугородные перевозки.

А в «Таймырской транспортной компании» числятся всего три специализированных автобуса для перевозки организованных групп детей и восемь водителей. Дудинский перевозчик сотрудничает только с таймырским управлением образования.