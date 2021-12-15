Туристические итоги года подвели на Кухне городских идей АРН

Обсуждали тренды в развитии туризма и внедрение системы добровольной сертификации «Таймырское гостеприимство», предполагающей сертификацию туристических маршрутов, обучение и аттестацию инструкторов–проводников и гидов–экскурсоводов, а также классификацию средств размещения. Говорили о новых маршрутах (по горной системе Хараелах и по окрестностям Хатанги) и о результатах грантового проекта «Дороги плато Путорана».

Кроме того, собравшиеся делились планами и идеями на будущий год. Представители Таймырского колледжа предложили организовать на базе образовательного учреждения обучение по программе «Таймырское гостеприимство». Обсуждая Международную выставку «100 арктических промыслов и ремёсел», которая пройдёт в Норильске в следующем году, участники встречи решили создать рабочую группу по созданию продукции для этого важного имиджевого проекта.

Также представители туристического сообщества намерены составить список историко–культурных объектов Норильска для последующей разработки туристических маршрутов к этим локациям.