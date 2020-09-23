Туристические маршруты на Северный полюс

Уже с апреля 2021 года планируется запустить этот туристический маршрут. Начальной точкой станет Красноярск, оттуда через Хатангу туристы попадут на полярную станцию «Барнео». Далее их на вертолётах доставят на Северный полюс, где туристы пробудут целый час.

По пути группы туристов посетят этнодеревни, поучаствуют в мастер-классах резьбы по кости, создания чумов, также их ждёт катание на собачьих упряжках и многое другое. Помимо этого путешественникам предстоит ночёвка на полярной станции. Дополнительно желающие смогут поучаствовать в дайвинге или искупаться в проруби, либо посетить природные достопримечательности Красноярска.

Уже сегодня туры размещены на сайте туроператора Sibwaytour. Шестидневное путешествие на одного человека обойдётся в 24 тысячи евро. Организаторы заранее предупреждают туристов, что возможны изменения маршрута, времени вылета и возвращения в связи с погодными и иными условиями.

Главная идея тура заключается в том, что маршруты проходят через Красноярский край, а не через Шпицберген.

— Сложность в том, чтобы получить разрешение на использование военных аэродромов как точек двойного назначения, так как на подобных рейсах нужны дозаправка и взлетно-посадочная полоса, — цитирует Ольгу Василенко, руководителя агентства по туризму, «Интерфакс».