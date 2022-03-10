Туристические маршруты по Енисейской Сибири представят на международной выставке «Интурмаркет–2022»

На стенде Красноярского края гости смогут узнать о туристических возможностях региона и получить бесплатную консультацию по выбору возможных маршрутов и мест отдыха от специалистов Туристского информационного центра Красноярского края и красноярских туроператоров. Играя в настольный пинбол, посетители выставки смогут отправиться в экспресс-путешествие по региону — консультанты подробно расскажут о туристических пунктах, в которые попадут шарики игроков.

В рамках деловой программы состоится презентация «Красноярский край. Должен увидеть каждый!». Свои предложения для путешественников представят ведущие туроператоры региона и России. Компания «ВодоходЪ», которая является лидером круизной отрасли в России, презентует экспедицию по Енисею. Оператор «Путорана тур» расскажет о том, в какое время лучше планировать путешествие на плато Путорана, как увидеть северное сияние и добраться до озера Лама. «Саянское кольцо» представит экскурсии по Енисейской Сибири — тувинским землям, Красноярскому краю и Хакасии.

Кроме того, среди участников мероприятия будут разыграны сертификат на путешествие по региону номиналом — 50 тысяч рублей, а также сувенирная продукция.