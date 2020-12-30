Туризм по-таймырски привлекает всё больше путешественников

Ещё шесть компаний готовятся к вступлению в кластер, семь предпринимателей уже смогли получить региональные и федеральные гранты, которые планируют потратить на приобретение необходимой техники и строительство кемпинг-лагерей. В течение года удалось классифицировать восемь туристических баз, гостиниц и хостелов на территории Норильска и Дудинки.

Во время разработки первого этапа мастер-плана туристско-рекреационного кластера «Арктический» в течение 2020 года разработчиками были проведены сотни интервью с местными жителями, представителями туристического сообщества. К подготовке документа были привлечены эксперты в области экологии и рационального природопользования, авиации, судоходства, профессиональное и бизнес-сообщество. Основные мероприятия мастер-плана направлены на сохранение хрупкой арктической природы и развитие «осознанного» туризма, превращение его в новый вид деятельности арктической зоны Красноярского края, существенное расширение видов туризма — круизный, научно-экспедиционный, природный, экологический, этнический, экстремальный и некоторые другие.

По сообщению замдиректора АРН Анастасии Король агентству «НИА-Красноярск», продолжается развитие природного туризма, ведётся разработка новых экологических маршрутов. Например, уже сейчас гости Норильска могут примерить на себя профессию шахтёра в Корпоративном университете «Норникеля» и посетить самые северные в России теплицы. Доступным стал этнический туризм в этностойбище «Тыяха» в районе Дудинки.

– Интересен тот факт, что, несмотря на карантинные меры, за короткий период, когда деятельность туроператоров была разрешена, турпоток за 2020 год увеличился на 4 %, — говорит Анастасия Король. — При этом в 2019 году мы наблюдали его увеличение даже на 38 %.