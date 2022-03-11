МАУ ИЦ «Норильские новости»

Туркластер «Арктический» участвует в конкурсе на лучший видеоролик региона России

Туркластер «Арктический» участвует в конкурсе на лучший видеоролик региона России

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Туркластер «Арктический» участвует в конкурсе на лучший видеоролик региона России

Туркластер «Арктический» участвует в конкурсе на лучший видеоролик региона России

Конкурс проводится в преддверии 28-й Международной туристической выставки MITT-2022, которая пройдёт в Москве с 15 по 17 марта.

В творческом состязании участвуют 39 территорий страны. Голосование завершится 12 марта. Победителей объявят на выставке.

Поддержать ролик «Таймыр» можно по ссылке.

11 марта в 15:44 450
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