Туркластер «Арктический» участвует в конкурсе на лучший видеоролик региона России

Конкурс проводится в преддверии 28-й Международной туристической выставки MITT-2022, которая пройдёт в Москве с 15 по 17 марта.

В творческом состязании участвуют 39 территорий страны. Голосование завершится 12 марта. Победителей объявят на выставке.

Поддержать ролик «Таймыр» можно по ссылке.