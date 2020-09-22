Творческое объединение «Планёрка» готовится к открытию 15-го сезона

Свою новую программу «Планёрка» подготовила в честь 75-летия великой Победы. На этот раз концерт пройдёт не в большом зале ГЦК, который находится на ремонте, а в гостеприимном культурно-досуговом центре «Юбилейный». В концерте с любимыми песнями, посвящёнными подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне, выступят ветераны творческого объединения и дебютанты. Среди тех, кто выйдет на сцену, - Сергей Бездетко, Виктор Анпилов, Ольга Севостьянова, Оксана Завгородняя, Юрий Гуляев. Собирается спеть под гитару и фоторедактор «Заполярной Правды» Владимир Макушкин. В концерте примет участие и ансамбль «Искорки» Кайерканской детской школы искусств. Ведущими станут поющий кандидат педагогических наук Лариса Тимкина и депутат Норильского горсовета Леонид Соломаха, главный организатор и вдохновитель «Планёрки». Концерт состоится в субботу, 26 сентября, в 17 часов, с соблюдением необходимых мер для сохранения здоровья.