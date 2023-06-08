Тысячи норильчан могут быть втянуты в судебные разбирательства

Дело в том, что МУП «КОС» предложило управляющим компаниям передать все деньги, которые собственники должны за установленные несколько лет назад приборы учёта общедомового потребления холодной, горячей воды и тепловой энергии. С аналогичным требованием «произвести оплату компенсации расходов» выступит и ООО «СеверСтрой» — именно эта организация устанавливала ОДПУ в домах Норильска. Если деньги не вернут по-хорошему — их взыщут через суд. И после этого у управляющих компаний не останется выбора, кроме как обратиться в органы правосудия и истребовать долг уже непосредственно с собственников. Отметим, речь идёт только о собственниках квадратных метров, к нанимателям это не относится.



Но откуда взялись эти долги?



Рассрочку в пять лет по Закону № 261 (ст.13, п. 12) предоставили собственникам. Одни норильчане оплатили всё и сразу, другие — с разной периодичностью и не всегда равными долями. А сегодня время истекло. Организации, которые не смогли получить с собственников всю сумму за установку ОДПУ, решили перенаправить требования управляющим компаниям. Как указано в письме, «именно управляющая компания как организация, специально нанятая собственниками для решения всех общих вопросов управления МКД, является надлежащим ответчиком по иску о взыскании расходов ресурсоснабжающей (сетевой) организации на установку ОДПУ».



Только на территории УК «ЖКС-Норильск» общая сумма долга за установленные общедомовые приборы свыше 26 миллионов рублей. Долг населения перед управляющей компанией — более 338 миллионов рублей. Иных источников поступления средств, кроме ежемесячной платы жителей за услуги, у УК нет. Следовательно, УК вынуждена будет закрыть очередную финансовую брешь путём обращения в суд — и уже суд потребует от собственников оплаты счетов, причём не только остатка стоимости ОДПУ, но и судебных издержек и т.д.



Этого крайне неприятного развития событий можно избежать только одним путём — оплатить остаток за ОДПУ не дожидаясь исков.



С особым вниманием к этой ситуации просим отнестись собственников, которые владеют жильём в Норильске, а живут на материке. Неприятным сюрпризом для них по итогам судебных разбирательств может стать блокировка счетов. Так что просим арендаторов по возможности довести эту информацию до сведения владельцев квартир.

Дополнительную консультацию по всем возникающим вопросам вы можете получить в отделах по расчётам ЖКУ МУП «РКЦ». Расписание работы отделов можно посмотреть на сайте ркцнорильск.рф

Информация предоставлена управляющей компанией «ЖКС-Норильск».