МАУ ИЦ «Норильские новости»

У архитекторов осталось 22 дней, чтобы заявиться на конкурс по разработке концепции реновации Норильска

У архитекторов осталось 22 дней, чтобы заявиться на конкурс по разработке концепции реновации Норильска

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У архитекторов осталось 22 дней, чтобы заявиться на конкурс по разработке концепции реновации Норильска

Инициаторами конкурса выступили администрация города и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса - международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

У архитекторов осталось 22 дней, чтобы заявиться на конкурс по разработке концепции реновации Норильска

Уникальность Норильска очевидна. Это самый северный город с численностью населения более 150 тысяч человек. Во время ветреных и холодных зим столбик термометра опускается ниже -50 градусов. А на глубине 300-500 метров залегает слой многолетней мерзлоты. Поэтому при строительстве зданий здесь применяется технология свайного фундирования.

Заполярный город развивается и как центр цветной металлургии мирового уровня, и как центр компетенций, знаний и исследований в Арктике. Норильск стремится уйти от концепции моногорода, поддерживая предпринимательство, креативные индустрии и туризм.

Создание архитектурно-планировочной концепции - важный этап программы социально-экономического развития Норильска, предусмотренной четырёхсторонним соглашением.

В конкурсе могут принять участие профессиональные организации, подвизавшиеся в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, мастер-планирования, и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, социального моделирования и контентного программирования.

На сегодняшний день конкурсные заявки подали 40 архитекторов, градостроителей и урбанистов с разных уголков страны.

По итогам первого этапа конкурса, на основе портфолио реализованных проектов, демонстрирующих релевантный опыт, и эссе с описанием идей возможного будущего развития Норильска с учётом его потенциала, будут отобраны три финалиста, которые и займутся разработкой концепций реновации Норильска.

Главное условие - учесть уникальность географического положения, климатические характеристики, исторические особенности застройки, а также новое видение территории.

В состав жюри конкурса вошли представители органов власти Норильска и Красноярского края, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья.

Общий размер призового фонда конкурса составляет 15 500 000 рублей.

Заявки на участие принимаются по 21 сентября (до 12.00 по московскому времени) на официальном сайте конкурса.

Фото Ирина Яринская
30 августа в 10:20 390
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