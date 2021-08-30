У архитекторов осталось 22 дней, чтобы заявиться на конкурс по разработке концепции реновации Норильска

Уникальность Норильска очевидна. Это самый северный город с численностью населения более 150 тысяч человек. Во время ветреных и холодных зим столбик термометра опускается ниже -50 градусов. А на глубине 300-500 метров залегает слой многолетней мерзлоты. Поэтому при строительстве зданий здесь применяется технология свайного фундирования.

Заполярный город развивается и как центр цветной металлургии мирового уровня, и как центр компетенций, знаний и исследований в Арктике. Норильск стремится уйти от концепции моногорода, поддерживая предпринимательство, креативные индустрии и туризм.

Создание архитектурно-планировочной концепции - важный этап программы социально-экономического развития Норильска, предусмотренной четырёхсторонним соглашением.

В конкурсе могут принять участие профессиональные организации, подвизавшиеся в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, мастер-планирования, и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, социального моделирования и контентного программирования.

На сегодняшний день конкурсные заявки подали 40 архитекторов, градостроителей и урбанистов с разных уголков страны.

По итогам первого этапа конкурса, на основе портфолио реализованных проектов, демонстрирующих релевантный опыт, и эссе с описанием идей возможного будущего развития Норильска с учётом его потенциала, будут отобраны три финалиста, которые и займутся разработкой концепций реновации Норильска.

Главное условие - учесть уникальность географического положения, климатические характеристики, исторические особенности застройки, а также новое видение территории.

В состав жюри конкурса вошли представители органов власти Норильска и Красноярского края, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья.

Общий размер призового фонда конкурса составляет 15 500 000 рублей.

Заявки на участие принимаются по 21 сентября (до 12.00 по московскому времени) на официальном сайте конкурса.