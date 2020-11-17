У авиакомпании NordStar появилась новая услуга

Пассажиры экономического класса могут воспользоваться новой услугой и забронировать свободное кресло за три часа до вылета на стойке регистрации. Данная опция доступна, если на борту имеются свободные места. Свободное кресло обеспечит комфорт во время полёта и обеспечит минимальный контакт с другими пассажирами.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.