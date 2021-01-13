У авиакомпании NordStar появилось новое направление

Рейсы из Норильска в Челябинск будут выполняться еженедельно по вторникам в 13.00 по местному времени, прибытие в Челябинск в 14.20. Из Челябинска в Норильск — еженедельно по средам в 01.25, прибытие в Норильск в 06.45 по местному времени. Туда и обратно пассажиры будут путешествовать на воздушных суднах Boeing 737-800. Время полёта составит 3 часа 20 минут.

Продажа авиабилетов уже открыта как на официальном сайте авиакомпании, так и в авиакассах. Стоимость билета — от 17 337 рублей.

Отметим, что на счету авиакомпании NordStarэто уже 16-й рейс.

Также авиакомпания напоминает, что уже открылась продажа билетов на летний период — с 28 марта по 30 октября. Традиционно из Норильска будут выполняться рейсы в Москву, Красноярск, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи, Самару, Уфу, Воронеж, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Абакан, Нижний Новгород, Белгород.