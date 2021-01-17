У детского сада «Северок» скоро появится второе помещение

Там ждут 236 дошколят в четырёх группах, в их числе и 72 малыша ясельного возраста (от полутора до трёх лет). И здесь впервые в нашем городе откроются группы для деток с особенностями развития. Горожан очень радует, что не только детский сад носит такое родное название, но и его группы — «Брусничка», «Ромашка», «Морошка» и другие. Они напоминают о любимой тундре, в которой жители нашего города так любят бывать летом.