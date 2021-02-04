У межрайонной больницы Таймыра появился новый автомобиль

Автопарк школ края пополнился автобусами «ПАЗ», «ГАЗ» и автомобилями «УАЗ», медицинские организации получили отечественные «Нивы» и УАЗы «Патриот», а также пять автомобилей «Лада Гранта». Вся автотехника приобретена за счёт федерального бюджета. Глава региона Александр Усс отметил, что за счёт сегодняшней поставки одномоментно обновилось порядка 10% всего автобусного парка краевых школ.

Один УАЗ «Патриот» был выделен для межрайонной больницы Таймыра. Глава Таймыра Евгений Вершинин также выразил благодарность краевым властям и согласился, что необходимость в этом автомобиле есть. Новые владельцы техники заключили договор ответственного хранения, которая до мая пока останется в Красноярске. С началом навигации первым пароходом УАЗ отправится в Дудинку.