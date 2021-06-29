У памятника металлургам на Гвардейской площади установят дополнительную подсветку
У памятника металлургам на Гвардейской площади установят дополнительную подсветку
Памятник был установлен в прошлом году, а в этом завершится обустройство территории возле него.
Как пояснил начальник отдела сохранности и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор» Евгений Болгов, вокруг памятника установят четыре тематически оформленных светильника, а также дополнительную подсветку. Перед памятником обустроят пешеходную зону, которая будет обрамлена полусферами из мрамора с использованием стальных и стеклянных конструкций.
«Сегодня подрядчик приступил к работе, и уже к Дню металлурга работы должны быть закончены», - сообщил Евгений Болгов.