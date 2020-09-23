У пенсионного фонда появились новые сервисы для работодателей

На сайте Пенсионного фонда России появился новый онлайн-сервис «Сформировать и отправить: СЗВ-ТД», где работодатели имеют возможность в формате онлайн заполнить форму СЗВ-ТД. Для этого необходимо предварительно подготовить информацию с помощью специального программного обеспечения, а затем отправить готовые документы. Далее сведения поступят в информационную систему ПФР.

Работодателю необязательно иметь учётную запись на портале «Госуслуги» или личном кабинете ПФР. Чтобы воспользоваться услугой без авторизации, нужно использовать сервис «Загрузить проект отчётности».