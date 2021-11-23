У Пушкинской карты появились амбассадоры в Норильске

Постоянные посетители и руководители учреждений культуры, а также активисты разъяснили норильской молодёжи, как можно присоединиться к программе и какие преимущества она даёт. Встречу с учащимися художественной школы провела директор НДХШ Татьяна Мозговая, а со студентами колледжа искусств - музейный волонтёр Анастасия Петрухина.

Напомним, Пушкинская карта — федеральная программа для молодёжи, позволяющая получить от государства деньги на максимально разнообразный культурный досуг. Узнать подробности и приобрести билеты по программе можно на сайте Музея Норильска: https://norilskmuseum.ru.

При появлении трудностей с оформлением карты на сайте можно обратиться по телефону (3919) 46-52-78.