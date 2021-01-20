У рудника «Скалистый» появилась камера сборки, где будут собирать горные машины

Камера построена в рамках инвестпроекта, который был направлен на вскрытие и отработку богатых рудных залежей Талнахского и Октябрьского месторождений. Строительство стартовало еще в августе 2018 года согласно проекту, который был разработан «Институтом Гипроникель».

Во время строительства была проделана колоссальная работа. Размеры камеры впечатляют – длина 86,8 м, а площадь сечения 72,4 кв.м. Всего было отбито и извлечено порядка 16 500 куб.м горной массы. Для крепления горных выработок было использовано около 240 тонн металла и 2 718 кубов бетона.

Внутри камера оснащена современным оборудованием и инженерными конструкциями. Среди которых – мостовые электрические краны, станочный парк, приборы и средства безразборной диагностики узлов и систем самоходных машин, сварочные аппараты и другое.

Предназначена камера для ремонтных работ, а также крупноузловой сборки машин. Кроме того, в камере будет храниться действующая техника.

Также там оборудована моечная камера для подготовки техники к ремонту и плановому обслуживанию. И четыре смотровых ямы.