Участники Большой норильской экспедиции продолжат исследовать озеро Пясино

«Если зообентос погибает, то вслед за ним гибнут и рыбы. Мы оцениваем и фоновые участки, и загрязнённые, определяем концентрацию этих организмов. Сначала было воздействие топлива, а сейчас мы смотрим, проявилось ли хроническое действие. Ведь мало того, что надо выжить, нужно ещё перезимовать, размножиться. То есть мы хотим выяснить, насколько биота смогла пережить этот разлив топлива», - пояснил старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Александр Толомеев.

Геохимики и гидрологи, которые входят в состав отряда «Водные экосистемы», проведут геохимические исследования. Для этого они произведут отбор около сотни кернов глубиной до 50 см в акватории от устья реки Амбарной до истока реки Пясина. Образцы будут исследованы на содержание нефтепродуктов, тяжёлых металлов, а также микроорганизмов, которые окисляют углеводороды.

«В первую очередь сделаем анализ на содержание нефтепродуктов. Также в стеклянные бутылки отбираем пробы воды на газохронометрические исследования, которые будет проводить Институт химии и нефти. Ещё мы отбирали воду на ХПК - это химическое потребление кислорода, на биологическое потребление кислорода. Исследуем воду на общий азот, перманганатную окисляемость. Показателей действительно много», - рассказал заведующий лабораторией физико-химических методов измерений Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Рустам Тимшанов.

Кроме того, участники экспедиции займутся поиском организмов, обитающих в воде, грунте и донных отложениях: разнообразных рачков, червей, личинок комаров, ручейников и моллюсков. Это поможет оценить чистоту водоёма, также они являются важнейшим элементом пищевой цепочки водной системы.