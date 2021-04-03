Участники стратегической сессии обсудили развитие транспортной системы и повышение городской мобильности

Участники не только подняли традиционные темы, например, сложные погодные условия и связанное с этим ограничение движения транспорта, но и предложили свои пути решения городских проблем. Так, говорилось о необходимости усиления контроля безопасности движения при помощи внедрения систем видеонаблюдения, введении дополнительных маршрутов, реконструкции улично-дорожной сети с учётом интенсивности транспортного потока, расширение сети освещения трассы, ведущей в Дудинку.

Прозвучали и неожиданные идеи — о переводе норильского общественного транспорта на газомоторное топливо (предлагается использовать ресурсы окружающих Норильск месторождений углеводородов) или строительстве монорельсовых транспортных систем между районами.

В связи с увеличением интенсивности движения и постоянно растущим количеством личного транспорта еще более актуальными стали вопросы об организации в городе дополнительных парковок и утилизации старых авто.

Шла речь и об усовершенствовании маршрутной сети общественного транспорта — чтобы проявилась возможность охватить все микрорайоны и направления. Не менее активно обсуждали обустройство тёплых остановок и внедрение новых интернет-сервисов, в том числе позволяющих отслеживать графики движения автобусов.