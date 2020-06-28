Участники ТИМ "Бирюса 2020" смогут выиграть грант до 1,5 миллиона рублей

В этом году защищать свои работы участники будут онлайн, выступая перед комиссией. Эксперты оценят проекты по 10-балльной шкале. Подать заявки можно до 25 июля включительно. Публичные онлайн-защиты пройдут 30 и 31 июля, сообщает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Начался приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных проектов форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса 2020". Участники – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет – могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов.

Для подготовки проектов и заявок могут пригодиться методические рекомендации. Они размещены в личных кабинетах участников, а также в разделе "Гранты" АИС "Молодежь России". В этом же разделе доступны вебинары по всем вопросам конкурса, а также критерии оценки проектов.

Для консультаций по вопросам участия в конкурсе можно обратиться на электронную почту: Dkukushkina@fadm.gov.ru или телефону: ‪+7 495 668-80-08‬ (доб. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707).

Также с 9 до 19 часов работает call-центр ‪+7 391 241-66-11‬.

Напомним, грантовый конкурс молодёжных инициатив Росмолодежи входит в платформу "Россия – страна возможностей". Автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" создана по инициативе президента РФ Владимира Путина.