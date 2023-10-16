МАУ ИЦ «Норильские новости»

Участок ул. Мира перекроют для проведения ремонта коллекторного хозяйства

Участок ул. Мира перекроют для проведения ремонта коллекторного хозяйства

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Участок ул. Мира перекроют для проведения ремонта коллекторного хозяйства

Участок ул. Мира перекроют для проведения ремонта коллекторного хозяйства

Работы будут выполняться на участке от перекрёстка с улицей Московская до перекрёстка с проездом площади Театральная (от дома № 40а по Ленинскому проспекту до дома № 6а по улице Мира). На данном участке будет временно прекращено движение всех видов автотранспорта.

Ремонт предусмотрен в рамках Комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года.

О дате закрытия будет сообщено дополнительно.

Фото из открытых источников
16 октября в 18:20 740
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