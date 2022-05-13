Участок улицы Павлова перекроют для движения всех видов автотранспорта

Данная мера предпринята в связи с просадкой асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуаре по нечётной стороне улицы .

Движение закрыто для движения транспорта и прохода пешеходов на участке нечётной стороны улицы Павлова от улицы Богдана Хмельницкого до выезда между домами № 3 и № 5.

Движение автобусов маршрута № 15 (в прямом направлении) будет осуществляться в объезд по улицам. Кирова и. Советской, далее - по установленному маршруту.