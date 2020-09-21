МАУ ИЦ «Норильские новости»

Учебная тревога

Учебная тревога

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Учебная тревога

Управление ГО и ЧС города Норильска информирует

Учебная тревога

2 октября 2020 года состоится комплексная годовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края. В период с 15.00 до 15.40 будет производиться подача учебного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» путём включения электросирен и передачи речевого сообщения от старшего оперативного дежурного федерального казённого учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Красноярскому краю» по проводному и эфирному радиовещанию, телевизионному вещанию.

При получении учебного сигнала и речевого сообщения населению и руководителям организаций никаких действий не предпринимать.

21 сентября в 10:10 1970
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