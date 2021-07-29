Ученики «Белого мишки» собрали на берегу Енисея 170 кг мусора
Ученики «Белого мишки» собрали на берегу Енисея 170 кг мусора
Акция прошла 24 июля, в ней приняли участие ученики экопросветительского центра «Белый мишка» в возрасте от семи до 15 лет и их родители. Также к ней присоединились участники Экологического движения Таймыра и Русского географического общества.
Перед началом уборки территории старший научный сотрудник Таймырского музея рассказала ребятам о значении Енисея — самой крупной реки Красноярского края — в истории освоения Таймыра, о его экономической и экологической значимости для территории, об истории Дудинского международного порта.
В районе дебаркадера специально для акции установили контейнеры с символикой центра «Белый мишка». В итоге было собрано 19 больших мешков мусора — в основном стекло, пластик в виде пакетов и бутылок (всего
«На берегу Енисея было очень ветрено (по прогнозу 21 м/с), но мы справились. Несколько раз с ребят срывало шапки, но мы не сдались! Половина участников группы была в Дудинке в первый раз. Дети увидели порт, огромные волны. Им очень понравилась обзорная экскурсия по Таймырскому музею, они задавали множество вопросов, особенно про мамонтов, шерстистого носорога и рыб», — рассказала руководитель центра Ольга Шадрина.
Норильский экопросветительский центр «Белый мишка» Проектного офиса развития Арктики круглогодично проводит занятия для юных любителей природы, на которых они знакомятся с главным символом Арктики — белым медведем, его соседями и регионом в целом, а также узнают, как им и их семьям сделать будущее более экологичным. В летние месяцы дети стремятся не только получать знания, но и применять их на практике. 11 июля ребята уже собрали около