Ученики «Белого мишки» собрали на берегу Енисея 170 кг мусора

Перед началом уборки территории старший научный сотрудник Таймырского музея рассказала ребятам о значении Енисея — самой крупной реки Красноярского края — в истории освоения Таймыра, о его экономической и экологической значимости для территории, об истории Дудинского международного порта.

В районе дебаркадера специально для акции установили контейнеры с символикой центра «Белый мишка». В итоге было собрано 19 больших мешков мусора — в основном стекло, пластик в виде пакетов и бутылок (всего 170 кг).

«На берегу Енисея было очень ветрено (по прогнозу 21 м/с), но мы справились. Несколько раз с ребят срывало шапки, но мы не сдались! Половина участников группы была в Дудинке в первый раз. Дети увидели порт, огромные волны. Им очень понравилась обзорная экскурсия по Таймырскому музею, они задавали множество вопросов, особенно про мамонтов, шерстистого носорога и рыб», — рассказала руководитель центра Ольга Шадрина.