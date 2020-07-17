Ученые РАН изучат экологию в Арктике

Группа ученых из Российской академии наук всесторонне изучит экологическую среду территории и представит предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в Арктическом регионе. Экспедиция пройдет на полуострове Таймыр по приглашению «Норникеля», сообщает пресс-служба компании.

Миссия комплексной экспедиции значительно шире решения круга локальных экологических проблем. Предполагается, что её результаты лягут в основу новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне Российской Федерации. Работа будет проводиться с учетом опыта других стран, ведущих добычу ресурсов в полярных широтах, и отечественных наработок.

В состав отряда входят специалисты разных направлений – от геологии до ботаники, от нефтехимии до экономического прогнозирования. Все они имеют опыт полевых практик и рекомендованы руководством институтов для выполнения исследовательской задачи.

Опорными точками маршрута Большой норильской экспедиции станут бассейны таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама. На протяжении пяти месяцев (с июля по ноябрь) специализированным группам ученых из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) предстоит оценить масштабы изменений, прошедших за последние годы в регионе.

«Такого рода экспедиций и глубинных исследований за полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет. С момента основания Сибирского отделения его главным отличием стали принципы мультидисциплинарности исследований и их тесная связь с промышленностью. Сегодня мы уверены, что лишь объединив компетенции ведущих институтов Сибирского макрорегиона, можно рассчитывать на эффективный прикладной результат, который будет действительно востребован российскими компаниями, оперирующими в этом регионе, - отметил научный руководитель экспедиции, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. – Детальное изучение данных по четырём основным направлениям исследования – воды, донные осадки и атмосфера, анализ состояния почв, биоразнообразия, инженерных и геокриологических условий – позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки конкретных рекомендаций и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях».

«Сегодня мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее, - прокомментировал начало исследовательских работ президент «Норникеля» Владимир Потанин. – Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознает свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии, опираясь на результаты Большой норильской экспедиции».