Учёные из СФУ проведут исследования на Таймыре

Главная цель экспедиции - это разлив топлива на ТЭЦ-3 и влияние на экосистему Таймыра. В ходе исследования специалисты соберут образцы растений, опишут более пострадавшие участки и оценят ущерб, нанесённый экологии. Наряду с этим будут изучаться микроорганизмы из водоёмов. По их ДНК можно будет определить, разлагается ли топливо воде. Также в планах изучить мелких млекопитающих и птиц. Исследование пройдёт в два этапа с 6 по 25 августа.

«На основе этих данных учёными будет предложен перечень возможных реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление экосистемы Таймыра после техногенной аварии на ТЭЦ-3. Кроме того, исследования позволят региональным органам власти принимать научно обоснованные управленческие решения для корректировки мер по улучшению экологической ситуации на севере региона», - Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии СФУ.

«Научная экспедиция - это необходимый и крайне важный этап работы по восстановлению хрупкой экосистемы Таймыра. Искренне считаю, что предприятие, осуществляющее свою деятельность на территории, должно владеть необходимым набором технологий и оборудования для обеспечения экологической безопасности местного населения, флоры и фауны», - подчеркнул уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семён Пальчин.