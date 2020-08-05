Учёные начали изучение полярных медведей

1 августа стартовал проект «Хозяин Арктики». Его совместно организовали Росприроднадзор, центр «Арктиеские инициативы» и международный экологический фонд «Чистые моря».

Главной задачей экспедиции будет изучить численность и распределение белого медведя. Также сбор информации о соседствующих морских млекопитающих и их взаимодействие друг с другом. И немаловажным станет оценка экологической ситуации в Российской Арктике в целом.

Полученные данные помогут спрогнозировать будущее Арктики. Важно выяснить, насколько велико влияние человека, как воздействует климат и как можно исправить все негативные аспекты.

Экспедиция будет проходить в течение 20 дней. За это время они облетят более 10 тысяч километров территории над Карским морем, Ямалом и Таймыром, Обской и Гыданской губами. А сама экспедиция стартует из Амдерма. Авиаучёт будет проходить на самолёте-амфибии Ла-8. Главный пилот экспедиции – лётчик-испытатель, космонавт, Герой России Валерий Токарев.

«Самолеты модифицировали: поставили тепловизоры, блистеры и специальные фото- и видеокамеры, которые будут обеспечивать съёмку с малых высот. Для меня лично это очень интересный проект, по-человечески и профессионально. Полезное дело делаем и для страны, и для подрастающего поколения. Если мы сможем пробудить в детях интерес к Арктике и у них появится мечта попасть туда, увидеть все это своими глазами, то всем от этого будет только лучше», – поделился Валерий Токарев.

По словам Андрея Патрушева, директор центра «Арктические инициативы», чтобы сохранить популяцию белых медведей, необходимо привлекать не только силы государства, но и бизнеса и общественных организаций. Бизнес к решению экологических задач в последнее время привлекать намного проще, так как для создания благоприятных экономических условий в регионе предпринято много усилий.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора: «Мы должны сориентировать себя, государство и бизнес в том, как нужно вести себя в Арктике, так, чтобы ареал обитания белого медведя не пострадал. И главное, должны понять: нам пора уже бить тревогу или, пока мы можем, спокойно осуществлять меры поддержки».

В 1970-х годах учёт медведей проводили ежегодно, что позволяло знать: сколько их, где расположены, сколько детёнышей родилось. Но в последние десятилетия публиковались лишь экспертные оценки, которые опирались в основном на учёт по берлогам. Но это не давало полной картины действительности.