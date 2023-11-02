Учёные обнаружили пять редких видов птиц в Большом Норильске

Редкие виды птиц были обнаружены учёными в ходе экспедиции по изучению биоразнообразия в Норильском промышленном районе. При этом лебедь-кликун и гуменник отмечены в зоне значительного промышленного воздействия.

Всего учёными проведено 20 маршрутных учётов птиц на 20 полигонах, которые расположены на разном удалении от промышленных предприятий. Во время экспедиции было отмечено 1,8 тысячи встреч птиц. Специалисты классифицировали их к семи отрядам, в основном к воробьинообразным, гусинообразным и ржанкообразным.

Напомним, главная цель текущего исследования — определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности «Норникеля». Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.