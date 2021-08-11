Учёные продолжают мониторинг путей миграции дикого северного оленя

В этом году из-за затяжной весны миграция оленей кардинально отличается от процесса предыдущих лет. В начале месяца учёные зафиксировали перемещение крупного стада - около 70 тысяч особей. Отмечено, что животные сталкиваются с весьма сложным препятствием - водными переправами. Оленям приходится проходить более двух километров по реке. Особенно тяжело это для молодняка.

Параллельно исследователи проводят анализ данных, собранных во время авиаучёта оленей, который проходил на Таймыре в начале лета. Полную информацию о состоянии популяции дикого северного оленя специалисты представят в конце года.