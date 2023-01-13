Учёные СФУ приняли участие в решении проблемы термостабилизации грунтов под жилыми домами Норильска

Сегодня в Арктической зоне наблюдается значительное потепление. Идёт таяние льдов, а также растепление вечной мерзлоты. Для Норильска этот вопрос весьма актуален, так как это может привести к аварийным ситуациям с жилыми домами. Эксперты ИСИ провели инженерные изыскания грунтов и помогли в подготовке проектно-сметной документации для мероприятий по снижению влияния растепления грунтов и укреплению свайных конструкций.

Сегодня в Норильске с этой проблемой борются при помощи системы вертикального естественного охлаждения. Оборудование установлено под жилыми домами на ул. Бауманской, 26, 28 и 30, а также на ул. Космонавтов, 35а и 41. Глава города Дмитрий Карасев отметил эффективность установки: «Мы увидели, что эта технология рабочая. Температура грунтов под этими домами стала существенно снижаться. От +4 до -1-2 градусов, что позволяет грунтам в мёрзшем состоянии удерживать несущую способность дома».

Однако эксперты ИСИ считают этот способ охлаждения грунтов чрезмерно затратный и неэнергоэффективный, кроме того, «холодильники» издают сильный шум. Современные же способы решения проблемы предполагают, например, укрепление северных грунтов специальным полимерным гелем, заполняющим пустоты и формирующим своего рода каркас, препятствующий опасным процессам под сооружениями на сваях.

«Термостабилизация означает комплекс мероприятий, направленных на стабильность и устойчивость теплового состояния грунтов. В нашем случае термостабилизация направлена на укрепление свай под жилыми домами, чтобы они не расшатывались из-за растепления почвы. Или же укрепить сам грунт, находящийся в основании строений. Специалисты университета провели комплекс необходимых изысканий и расчётов, на основании которых были предложены различные мероприятия, которые помогут сохранить и обезопасить жилой фонд Норильска. К долгосрочным мероприятиям мы отнесли введение на границу мерзлоты и тающего грунта инъекций полимерного геля, а краткосрочные мероприятия — это, например, проветривание специальных подвалов, расположенных под домами. Оказалось, что далеко не все из них находятся в надлежащем виде, и достаточно простых и понятных мер, чтобы это исправить», — сообщил профессор кафедры автомобильных дорог и городских сооружений Александр Мохирев.

Проектная деятельность Инженерно-строительного института в Норильске проводится по заказу городской администрации.