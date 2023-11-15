Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) планируют исследовать малоизученную популяцию оленя

«Сейчас мы этот проект завершили. Планируем начать изучение поголовья дикого северного оленя в Норильском промышленном районе в западной части Таймырского полуострова. Эта популяция слабоизученная и по численности, и по составу», – сообщил руководитель Центра мониторинга биоразнообразия СФУ Пётр Савченко.

Исследования начнутся уже в следующем году и займут два года. Савченко добавил, что исследования здесь не проводились в течение 20 лет.

Как сообщает ТАСС, в рамках проекта по изучению популяции оленя Восточного и Центрального Таймыра и Эвенкии учёные изучили в том числе влияние климатических изменений. Раньше эту популяцию называли таймырской, но эксперты СФУ доказали, что олень большую часть времени проводит на территории Эвенкии. Таймыр он использует только как место отёла и летнего нагула, потом уходит на территорию Эвенкии.

На территории нашего региона обитает уникальная популяция дикого северного оленя, которая ещё три года назад составляла порядка 50% численности вида в России и считалась крупнейшей в Евразии. По словам Петра Савченко, в 2000-х годах она составляла до 800-900 тысяч животных, сейчас популяция таймыро-эвенкийского оленя равна порядка 320-330 тысяч голов, расчётная оптимальная численность оценивается в 480-580 тысяч, исходя из наличия пастбищ.