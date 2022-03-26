Учёный совет

Цель исследования — определение зон воздействия компании и оценка текущего состояния биоразнообразия экосистем в трёх российских регионах, в которых находятся производственные площадки «Норникеля».

Для этих целей привлечены учёные сразу нескольких ведущих научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). В периметр исследования входят разведочные, добычные, производственные, транспортно–логистические и энергетические объекты Норильского, Кольского и Забайкальского дивизионов «Норникеля».

Научная экспедиция по биоразнообразию — продолжение плодотворной работы «Норникеля» и СО РАН, стартовавшей в 2020 году с Большой Норильской экспедиции. Инициируя масштабное изучение окружающей среды в регионах своего присутствия, компания не только получает актуальную информацию о текущем состоянии природы, но и работает над сокращением негативного воздействия на неё.

Учёные начали работу с Забайкальского края. Они уже побывали на территории Быстринского ГОКа в Газимуро–Заводском районе. Основные работы по изучению флоры, фауны и других объектов экосистемы пройдут в тёплое время года.

«Многие исследования зимой провести невозможно, например изучение беспозвоночных животных или травянистых растений, но зимние маршрутные учёты млекопитающих и птиц можно провести и в холодный период. Исследования организованы по зоологическим стандартам и протоколам. Зимний маршрутный учёт проводится по снегу, когда оценивается активность копытных млекопитающих, грызунов, зайцеобразных и хищных животных», — рассказал старший научный сотрудник новосибирского Института систематики и экологии животных СО РАН Игорь Моролдоев.

Учёные сначала затирают старые следы и учитывают только те, которые появляются на снегу спустя сутки, получая данные о численности и распределении зверей на каждом участке. Они сравниваются с так называемыми эталонными участками, расположенными недалеко от производственных объектов, но при этом испытывают минимальное воздействие от деятельности предприятия. Кроме того, учитываются роза ветров, особенности состояния неживой природы и другие факторы. Это позволит сделать объективный вывод о наличии или отсутствии воздействия работы компании на биоразнообразие.

«Мы очень тщательно подходим к планированию маршрутов. Они должны равномерно пролегать по всей территории Быстринского ГОКа и его окрестностям, но не находиться в непосредственной близости от действующих дорог или рек. Мы проходим маршруты протяженностью от 5 до 15 км, учитывая по пути не только зверей, но и птиц», — отметил научный сотрудник читинского Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Юрий Баженов.

По его словам, в Газимуро–Заводском районе наиболее распространены такие виды млекопитающих, как заяц–беляк, косуля, из тетеревиных птиц — рябчик и глухарь. В лесах встречаются лисица и волк. Зимой здесь обитают синицы, свиристели и снегири. Летом видовое разнообразие животных существенно богаче.

В орнитологическом отношении территория изучена слабо. На основе экспертной оценки можно предположить обитание около 170 видов птиц. Из млекопитающих наиболее распространены представители копытных, грызунов и хищных. В районе Быстринского ГОКа установлено обитание 21 вида млекопитающих животных.

Стоит отметить, что это беспрецедентные по масштабам исследования, которые внесут весомый вклад в научную деятельность и лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его мониторингу и сохранению.