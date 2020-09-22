На протяжении многих лет, три раза в год – осенью, зимой и весной на Станции юных техников проводятся благотворительные ярмарки «Украсим мир цветами и добром». Собранные средства направляются на благие цели: детям с серьёзными заболеваниями, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающимся пожилым норильчанам. В прошлые годы ярмарка была событием городского масштаба, в котором участвовало большинство педагогов и воспитанников СЮТ, куда приходили взрослые и маленькие горожане, почётные гости и просто неравнодушные люди. Мероприятие захватывало почти все этажи Станции юных техников и радовало поделками и сувенирами, сделанными с душой.

Вот и в этот раз начало учебного года ознаменовалось осенней ярмаркой, которая из-за пандемии коронавируса состоялась с ограничениями и при соблюдении требований по профилактике распространения заболевания, - в отдельном помещении и с минимальным количеством участников. Педагоги и учащиеся откликнулись на просьбу о помощи и внесли свою лепту в сбор средств на покупку специального кресла подопечному благотворительного фонда «Территория добра» шестилетнему Михаилу Дранову.

- Для нас важно, чтобы благотворительность была осознанной, чтобы взрослые и дети понимали, для чего и ради кого они участвуют в этом событии, – говорит Владимир Савиных, педагог-организатор СЮТ. – Мне хотелось бы, чтобы учащиеся СЮТ понимали, что их поделки – это маленькая помощь тому или иному человеку, это поддержка для него и его близких людей.

В этом году у ярмарки появилось новшество. Мы решили попробовать объединить волонтёров двух организаций: СЮТ и фонда «Территория добра». Получился некий обмен опытом и, кроме того, люди, которые приходят на ярмарку могут задать свои вопросы о благотворительности и волонтёрстве тем, кто в теме и уже имеет опыт оказания адресной помощи. С другой стороны, волонтёры СЮТ могут рассказать о поделках, о том, как они были сделаны; может быть кому-то из посетителей станет интересно, какие творческие объединения работают на базе Станции юных техников и как можно в них попасть.

Владислав Завгородний, специалист по организации благотворительных проектов БФ «Территория добра» отметил, что ярмарка прошла при тесном партнёрстве фонда, педагогов и воспитанников СЮТ, Комплексного центра социального обслуживания населения. В этот раз взрослые и дети объединились, чтобы помочь шестилетнему благополучателю фонда Мише Дранову. У мальчика ДЦП, спастический тетрапарез. Его нельзя вылечить, но ему можно помочь жить. Ребёнку необходимо специальное кресло на деревянной основе. В этом кресле можно будет фиксировать тело Миши, чтобы удерживать его в сидячем положении. Сейчас мальчику недоступно даже это. Стоимость такого кресла 70 тысяч рублей и для семьи ребёнка, это большая сумма, которую практически невозможно собрать.

По вопросам оказания помощи мальчику можно обращаться по телефону благотворительного фонда «Территория добра»: 46-53-33. Также в ближайшее время на сайте фонда t-dobra.ru появится кнопка помощи Михаилу Дранову.