Улицу Бауманскую перекроют для ремонта коллектора

По словам Андрея Добровольского, начальника Талнахского территориального управления, в связи с деформацией дорожного полотна было принято решение обследовать коллекторное хозяйство, по результатам которого был выявлен ряд недостатков.

«В ближайшее время здесь будет выполнен ремонт трёх коллекторных участков в районе жилых домов по ул. Бауманской, 16, 16а и 8, протяжённостью порядка 100 погонных метров. На это время мы полностью перекроем проезд для всех видов транспорта по данной улице. Частично и для пешеходов. На данный период будет организован проезд по ул. Федоровского», — пояснил Андрей Добровольский.

Схема движения общественного транспорта будет утверждена позже. Она будет опубликована как в автобусах, так и на сайте городской администрации.

На данном участке рабочие демонтируют дорожное покрытие, вскроют коллекторы и отремонтируют их. В завершение на данном участке подрядчик уложит новый асфальт. Вместе с тем в рамках гарантийных обязательств будет произведён ремонт дорожного полотна на ул. Дудинской.

«Прошу жителей района подойти к этой проблеме с пониманием. Это необходимо городу, чтобы предстоящую зиму мы встретили без аварийных ремонтов, а летом комфортно передвигались по одной из центральных улиц района», — обратился к жителям Большого Норильска начальник Талнахского территориального управления.