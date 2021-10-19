Улицы и дороги Норильска начали обрабатывать мелким щебнем против гололёда

С наступлением первых морозов дорожные службы приступили к зимним видам работ. Однако из-за резкого потепления на дорогах образовалась гололедица. Для обеспечения безопасности на городских улицах «Илан-Норильск» начал посыпать дорожное полотно мелким щебнем.

«В первую очередь обрабатываются опасные участки – подъёмы, спуски, перекрёстки, автобусные остановки, пешеходные переходы, а затем уже тротуары. Сейчас в качестве противогололёдного материала используется отсев дробления базальта (мелкий щебень) - фракции 3-8 мм», - рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор». Ежесуточно на улицы Норильска выходит порядка 30 единиц спецтехники, в том числе дорожно-комплексная машина, которая осуществляет патрульную очистку и разбрасывает щебень, шнекороторный снегоочиститель, с его помощью очищают загородные трассы. Погрузку снега на перекрестках и пешеходных переходах выполняют малые погрузчики. Снег вывозят самосвалы.

Всего за минувшие выходные из Центрального района вывезли порядка 4,5 тысячи тонн снега. Евгений Болгов также отметил, что щебень быстро покрывается льдом, из-за чего теряет свои противогололёдные свойства. Потому приходится посыпать улицы повторно.

Жалобы на скользкий тротуар норильчане могут адресовать непосредственно в «Норильскавтодор». «Это будет более оперативно. Мы как заказчики контролируем работу подрядной организации. В том числе ежедневно совместно с представителями «Илан-Норильск» объезжаем все объекты, выдаём предписания. Также координируем работу подрядчика в телефонном режиме, отрабатываем замечания», - пояснил Евгений Болгов и добавил, что немаловажным условием для качественной посыпки дорог является отсутствие транспорта на обочинах. Он призвал норильских автовладельцев не оставлять свои машины без присмотра и не создавать препятствий для работы спецтехники.