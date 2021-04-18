Улётное детство

Дальняя дорога

Эксперты советуют избегать перелётов с маленькими детьми длительностью более 2,5 часов. Но эта история не про Норильск, потому как перелёты на популярных маршрутах занимают четыре часа. И для многих норильчан это далеко не конечный пункт назначения. Иногда дорога со всеми пересадками может занять в общей сложности часов 14–16. Это суровое испытание даже для взрослого человека, что уж говорить о ребёнке. Просто следует грамотно спланировать своё путешествие.

Груднички

Возраст до полутора лет, пожалуй, самый комфортный для длительных перелётов. Ребёнок чаще спит, чем бодрствует, в туалет его водить не надо — спасают подгузники, а при кормлении — материнская грудь, ну если он ещё не перешёл на искусственное питание. Главная проблема — это дискомфорт малыша при закладывании ушей. Избавить ребёнка от столь неприятного ощущения можно с помощью соски или бутылочки с молоком, да той же материнской груди.

Чтобы поездка была максимально комфортной, заранее подготовьте арсенал необходимых в полёте вещей.

Транспортное средство

Первое, о чем стоит подумать, — это складная коляска–трость. Её можно брать в самолёт, не сдавая в багаж. С более габаритными вариантами в некоторых авиакомпаниях могут возникнуть проблемы: на регистрации коляску посчитают как отдельное багажное место и не разрешат взять в салон. Ещё один удобный вариант — рюкзак–переноска — он легко помещается на багажной полке. Ну и, самый компактный — это слинг. Кстати, незаменимая вещь, если мать с ребёнком летит одна, — не придётся его всю дорогу держать на руках.

Питание

Многие бояться брать с собой в самолет детское питание, соки, воду, так как по правилам перевозок нельзя проносить в салон жидкости. На самом деле в большинстве случаев работники аэропорта закрывают глаза на такие нарушения. Баночки с детским питанием по объёму вписываются в допускаемые нормы, а их содержимое, по сути, не является жидкостью. Сухие молочные смеси можно разводить непосредственно перед кормлением, попросив у бортпроводников тёплую воду.

Полезные мелочи

В первую очередь необходимы подгузники. Обязательно прихватите с собой и пару пакетов — для использованных. Для гигиенических процедур понадобятся влажные салфетки, а если режутся зубки — специальная успокаивающая мазь и любимые игрушки малыша. Пригодится и небольшой тёплый плед.

Какое место выбрать?

Самые комфортные места в самолете — это первые ряды кресел: при взлёте и посадке их трясет меньше, и там больше пространства для ног, а впереди нет других пассажиров, да и питание вы получите раньше всех. Некоторые авиакомпании даже предоставляют подвесные люльки для грудничков. Это дополнительная услуга, которую заказывать надо заранее при покупке билетов.

Старше ребенок — больше проблем

Дети в возрасте от двух до пяти лет, пожалуй, — самые сложные пассажиры, особенно в случае длительных перелётов: энергии валом, усидчивости, а порой и воспитания, — нет. Поэтому к поездке с детьми этой возрастной группы нужно готовиться особенно тщательно.

Начиная примерно с двух лет, ребёнок уже «залипает» в телевизор, планшет или экран мобильника на мультики и даже блоги и стримы. Поэтому обязательно в дорогу выделите для него отдельный гаджет, в который накачайте разнообразные мультфильмы. Процесс подборки и закачки контента может занять несколько дней, так что лучше этим озаботиться заранее.

Детский «вещмешок»

Выделите под детские вещи отдельный рюкзак. Подойдёт стандартный туристический, он же пригодится и в отпуске для прогулок. В первую очередь нужно взять пару любимых игрушек — они пригодятся по дороге в аэропорт и во время ожидания в накопителе. К этой паре добавьте несколько игрушек, которые вы дарили ребёнку раньше, и он успел о них позабыть. Их можно заранее припрятать в ручную кладь, и такая «неожиданная» находка в дороге очень порадует малыша. Ну и в дополнение можно приобрести ещё две новых игрушки. Их следует достать, когда другие способы утихомирить наследника рода уже исчерпаны. Советую выбирать компактные игрушки, чтобы не занимать место в дорожной сумке. Можно добавить к развлекательному набору раскраску и карандаши, но если честно, вы больше намучаетесь, следя за тем, чтобы чадо не разрисовало, чего не следует.

Естественные нужды

Если ребёнок уже освоил горшок, то подгузники не нужны, а если всё же иногда «эксцессы» в штаны случаются, то лучше в дорогу надеть памперс. Кроме того, что касается отправления естественных нужд, ребёнок не может долго терпеть, как взрослый. А в самолёте иной раз приходится стоять в очереди в туалет. Поэтому следите за количеством потребляемой своим чадом жидкости и каждый час водите его в популярную у пассажиров кабинку. Такие прогулки помогут размять ребёнку ноги и сменить обстановку. 15 минут на каждый поход — глядишь, и время в полёте пройдёт незаметно.

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