Улётное детство
Улётное детство
Для норильчан самолёт — единственный вид транспорта, который позволяет выехать в отпуск на Большую землю. О речном мы не говорим — это исключительно летом, переезд длительный и только до Красноярска. А речь идёт о путешествии с детьми. Чтобы поездка с малышом не превратилась в героическое взятие Измаила, вот вам несколько предполётных советов.
Дальняя дорога
Эксперты советуют избегать перелётов с маленькими детьми длительностью более 2,5 часов. Но эта история не про Норильск, потому как перелёты на популярных маршрутах занимают четыре часа. И для многих норильчан это далеко не конечный пункт назначения. Иногда дорога со всеми пересадками может занять в общей сложности часов 14–16. Это суровое испытание даже для взрослого человека, что уж говорить о ребёнке. Просто следует грамотно спланировать своё путешествие.
Груднички
Возраст до полутора лет, пожалуй, самый комфортный для длительных перелётов. Ребёнок чаще спит, чем бодрствует, в туалет его водить не надо — спасают подгузники, а при кормлении — материнская грудь, ну если он ещё не перешёл на искусственное питание. Главная проблема — это дискомфорт малыша при закладывании ушей. Избавить ребёнка от столь неприятного ощущения можно с помощью соски или бутылочки с молоком, да той же материнской груди.
Чтобы поездка была максимально комфортной, заранее подготовьте арсенал необходимых в полёте вещей.
Транспортное средство
Первое, о чем стоит подумать, — это складная коляска–трость. Её можно брать в самолёт, не сдавая в багаж. С более габаритными вариантами в некоторых авиакомпаниях могут возникнуть проблемы: на регистрации коляску посчитают как отдельное багажное место и не разрешат взять в салон. Ещё один удобный вариант — рюкзак–переноска — он легко помещается на багажной полке. Ну и, самый компактный — это слинг. Кстати, незаменимая вещь, если мать с ребёнком летит одна, — не придётся его всю дорогу держать на руках.
Питание
Многие бояться брать с собой в самолет детское питание, соки, воду, так как по правилам перевозок нельзя проносить в салон жидкости. На самом деле в большинстве случаев работники аэропорта закрывают глаза на такие нарушения. Баночки с детским питанием по объёму вписываются в допускаемые нормы, а их содержимое, по сути, не является жидкостью. Сухие молочные смеси можно разводить непосредственно перед кормлением, попросив у бортпроводников тёплую воду.
Полезные мелочи
В первую очередь необходимы подгузники. Обязательно прихватите с собой и пару пакетов — для использованных. Для гигиенических процедур понадобятся влажные салфетки, а если режутся зубки — специальная успокаивающая мазь и любимые игрушки малыша. Пригодится и небольшой тёплый плед.
Какое место выбрать?
Самые комфортные места в самолете — это первые ряды кресел: при взлёте и посадке их трясет меньше, и там больше пространства для ног, а впереди нет других пассажиров, да и питание вы получите раньше всех. Некоторые авиакомпании даже предоставляют подвесные люльки для грудничков. Это дополнительная услуга, которую заказывать надо заранее при покупке билетов.
Старше ребенок — больше проблем
Дети в возрасте от двух до пяти лет, пожалуй, — самые сложные пассажиры, особенно в случае длительных перелётов: энергии валом, усидчивости, а порой и воспитания, — нет. Поэтому к поездке с детьми этой возрастной группы нужно готовиться особенно тщательно.
Начиная примерно с двух лет, ребёнок уже «залипает» в телевизор, планшет или экран мобильника на мультики и даже блоги и стримы. Поэтому обязательно в дорогу выделите для него отдельный гаджет, в который накачайте разнообразные мультфильмы. Процесс подборки и закачки контента может занять несколько дней, так что лучше этим озаботиться заранее.
Детский «вещмешок»
Выделите под детские вещи отдельный рюкзак. Подойдёт стандартный туристический, он же пригодится и в отпуске для прогулок. В первую очередь нужно взять пару любимых игрушек — они пригодятся по дороге в аэропорт и во время ожидания в накопителе. К этой паре добавьте несколько игрушек, которые вы дарили ребёнку раньше, и он успел о них позабыть. Их можно заранее припрятать в ручную кладь, и такая «неожиданная» находка в дороге очень порадует малыша. Ну и в дополнение можно приобрести ещё две новых игрушки. Их следует достать, когда другие способы утихомирить наследника рода уже исчерпаны. Советую выбирать компактные игрушки, чтобы не занимать место в дорожной сумке. Можно добавить к развлекательному набору раскраску и карандаши, но если честно, вы больше намучаетесь, следя за тем, чтобы чадо не разрисовало, чего не следует.
Естественные нужды
Если ребёнок уже освоил горшок, то подгузники не нужны, а если всё же иногда «эксцессы» в штаны случаются, то лучше в дорогу надеть памперс. Кроме того, что касается отправления естественных нужд, ребёнок не может долго терпеть, как взрослый. А в самолёте иной раз приходится стоять в очереди в туалет. Поэтому следите за количеством потребляемой своим чадом жидкости и каждый час водите его в популярную у пассажиров кабинку. Такие прогулки помогут размять ребёнку ноги и сменить обстановку. 15 минут на каждый поход — глядишь, и время в полёте пройдёт незаметно.
На заметку
Детская комната
В любом аэропорту, даже у нас в Норильске, есть специальная «Комната матери и ребенка», пользоваться которой можно свободно, вне зависимости от того, в какой класс у вас билет. Всё, что требуется для её посещения, — предъявить билет на рейс и справку об отсутствии медицинских противопоказаний у ребёнка. Получить её можно в медпункте аэропорта. Там ожидать рейс вы сможете в более комфортных условиях: в таких комнатах есть игровая зона, кровати и даже кухня с микроволновкой и чайником. В общем, не хуже чем в VIP зале.
Приезжаем заранее
С детьми стоит заранее приезжать в аэропорт. По двум причинам. Вы одним из первых пройдёте регистрацию и сможете получить заветные места в начале салона. А ребёнку лет трёх, уже сложно высидеть дорогу до аэропорта, а затем и сам полёт, если вы приезжаете впритык к рейсу. Используйте дополнительное время перед полётом, чтоб дать ребёнку возможность выплеснуть накопившуюся энергию, тогда в салоне он себя будет вести спокойнее. В идеале рекомендую провести с ним очень активный день накануне отъезда, тогда в день перелёта его активность будет снижена на 30–40%, а это, поверьте, немало. А вот не давать спать перед вылетом или взять билеты на ночной рейс не самое мудрое решение. От недосыпа ребёнок станет капризным и беспокойным и серьёзно усложнит жизнь всем окружающим.
Смена гардероба
Обязательно берите с собой сменные комплекты не только одежды, но и обуви. Чем комфортнее будет ребёнку, тем легче вам. Тёплые вещи могут понадобиться в аэропорту, лёгкие — в самолете. То же самое и с обувью: лучше взять и ботинки, и сандалии. Ну и, конечно, дополнительные вещи на случай ЧП.
Чем ещё занять ребенка
Попросите у стюардессы пару бумажных стаканчиков и несколько салфеток, которые ребёнку разрешено смело мять, рвать и использовать в качестве игрушек. Допустим, моего сына надолго может занять классическая игра в напёрстки с использованием трёх бумажных стаканчиков и конфеты в качестве приза.
Вдобавок к гаджетам
Если вы решили взять с собой гаджет для ребенка, обязательно захватите к нему для подзарядки внешний аккумулятор. Ещё одним полезным предметом в путешествии станут наушники. Для детей старше семи лет могут подойти обычные вакуумные наушники, но для ребятни помладше, они окажутся крайне неудобными — ушные раковины слишком маленькие. Лучший вариант в таком случае — классические компьютерные наушники, пусть они и занимают больше места, но для детей более удобны.
Складной «аксессуар»
Складной мини–горшок — не обязательный, но крайне полезный в дороге предмет. И не только в полёте, а и вообще в отпуске. По сути, это — стульчак, который можно крепить и на обычный унитаз, и использовать отдельно, прицепив к нему одноразовые пакетики. Очень удобная штука, скажу я вам. Разжиться этим приспособлением можно через интернет.
Вестибулярный аппарат
Малыши до года довольно спокойно переносят перелёты и даже корабельную качку из–за особенностей строения вестибулярного аппарата. Эта особенность, увы, с возрастом исчезает, так что будьте готовы к тому, что налетавшего часов 20 ребёнка вдруг нач-нёт укачивать. Чтобы избавить его от неприятных ощущений, можно дать ему специальную таблетку или леденцы. Они помогают и от качки, и от закладывания ушей при перегрузках. Ещё один вариант — дыхательные упражнения: сыграйте с ребёнком в игру, изображая рыбку, выброшенную на берег.