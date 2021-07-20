Уникальные исследования на плато Путорана проводят норильские биологи

Поспеловы уже работали на озере Накомякен, только на другом участке - на истоке реки Накты. Это - в восточном секторе озера, сейчас же учёные будут работать на самом крайнем его западном берегу.

Задачи те же - собирать растения, изучать территорию, на основе чего будет дана общая характеристика района.

Исследований же в западной части озера не было никогда. Даже гербарные сборы, приписанные несколько десятилетий назад горам Тонель, помечены как район гор Бырранга. Так что эти гербарные сборы, в силу их ошибочной дислокации, принимать во внимание тоже нельзя.

Предварительный анализ космоснимков даёт уверенность в том, что в этом районе находятся крайне интересные болотные угодья.

- Массив, аналогов которому я в окрестностях не видел, - уточняет Игорь Николаевич.

Несмотря на основную ориентацию исследований растительности территории, от внимания учёных не уйдут и птицы. Уже до экспедиции были кое-какие интересные предположения, например, о гнездовании лебедей. Ну и, конечно, интересны и сами горы.

Поясность плато Путорана - одна из отличительных его особенностей. А в районе реки Тонель ландшафт отличается от, скажем, района реки Накты.

Елена Борисовна шутит, что написала монографию по флоре Путоранского заповедника, но если в процессе обнаружится что-то новое, придётся её дорабатывать и дополнять.

- Ждём с нетерпением окончания экспедиции, которая запланирована на вторую половину августа: у Поспеловых всегда есть удивительные и даже сенсационные новости, - написала на официальном сайте заповедников ведущий специалист объединённой дирекции «Заповедники Таймыра» Лариса Стрючкова.