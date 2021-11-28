Народный проект

«Лица улиц. Кайеркан» — это долгожданное продолжение серии книг о Норильске, посвящённой истории строительства нашего города. Сама идея рассказать об улицах города возникла в 2010 году в редакции «Заполярной Правды». Её предложила в качестве рубрики новый сотрудник газеты Елена Мужайлова, приехавшая с материка. В результате получился целый цикл статей, которые выходили в течение трёх лет. В них речь шла об истории улиц, их архитекторах и строителях, достопримечательностях. Интересно было читать и воспоминания людей, живших и живущих на этих улицах. Автор рубрики — корреспондент Светлана Гунина — буквально по крупицам собирала материал и, надо отметить, с задачей справилась отлично. Ну а позже было решено на основе этих статей создать серию книг, своего рода путеводителей по районам Норильска.

Первое издание увидело свет в 2014 году. Это был совместный проект «Заполярной Правды», Светланы Гуниной и издательства «Кактус» в лице его руководителя Александра Харитонова.

– Началось всё с того, что я увидел проект в газете. Он оказался довольно интересным и выделялся из всего того, что было написано ранее о городе краеведами Норильска. Он как бы приближен к людям, — отмечает Александр Харитонов. — В проекте нет деления на красивое и некрасивое. И для меня он стал знаковым в издательской деятельности. Этот проект является визитной карточкой агентства «Кактус» и Светланы как автора, причём это её первая книга. На мой взгляд, это лучшая книга о Норильске. Она сделана для людей. Самый народный проект, который существует. На материке, насколько я знаю, такого рода изданий нет. Это уникальный норильский продукт.

В 2017 году по многочисленным просьбам норильчан вышло второе издание книги. Оно было исправлено и дополнено историческими фактами и эксклюзивными фоторепортажами. А главное — в неё включили историю жилого образования Оганер. Оба издания популярны и сегодня. Особенно у тех, кто уехал жить в другие регионы.

Долгожданное продолжение

– Когда вышли первые две книги, жители Талнаха и Кайеркана тоже загорелись этой идеей и выразили желание, чтобы и про их районы написали. Но написать книгу — это одно. А вот издать её и найти на это средства — уже другая история. Мероприятие очень затратное, особенно с учётом логистики. В преддверии юбилея Кайеркана издательство «Кактус» обратилось в территориальное управление с предложением выпустить книгу о Кайеркане, и там пошли навстречу. Администрация района выступила заказчиком этого уникального издания. Благодаря трёхсторонним усилиям увидела свет книга «Лица улиц. Кайеркан», — делится Александр Харитонов.

Но прежде чем она попала в руки жителям Кайеркана и Норильска, её авторам предстоял год большой работы.

– Хотя посёлок маленький, у него нашлось много секретов, тайн, которые с интересом узнают даже сами жители. Книга писалась очень сложно, сложнее, чем про Норильск и Оганер. Во–первых, трудность была в том, что эта история имеет наслоения на маленьком кусочке территории с 1940–х годов. Во–вторых, хотя Кайеркан был в сфере моих интересов как журналиста–краеведа, этого оказалось недостаточно. Поэтому узнавать его пришлось практически с нуля, что было очень интересно. На тот момент я почти не ориентировалась в этом районе. И для меня он был как чистый лист. Наверное, это даже хорошо, потому что у меня не было стереотипов. Кроме одного: как ни приеду туда, там всё время идёт дождь. Но и этот стереотип улетучился. Хорошо помогали жители, нашлись люди, которые давно там живут, — рассказала о своей сложной, но увлекательной работе автор книги Светлана Гунина.

– Идея витала в воздухе давно и пришлась очень кстати к юбилею Кайеркана. Поздравляю всех нас с тем, что эта книга родилась. Очень важно, что её будут читать те, кому дальше жить в Норильске и Кайеркане. Каким был Кайеркан вчера — это очень ценно и интересно. Весь творческий потенциал, который вложен в это издание, дорогого стоит. Это кладезь знаний о том, как развивался район, как здесь жили люди. Очень интересный формат и подход к подаче информации. И ещё хочу отметить уникальность этой книги, — поделилась своими впечатлениями от новинки начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло.

Открываем Кайеркан заново

«Его история началась в самое непростое для строящегося комбината время — накануне войны. Местом его рождения была окраина территории, осваиваемой норильчанами. Труднодоступный, отдалённый, заметаемый всеми снегами на голой равнине, он вместе с тем оказался самым стойким из многих маленьких поселений, окружавших когда–то Норильск. Ушли в историю его соседи и ровесники — Медвежка, Западный, Угольный, Валёк и ещё три десятка других посёлков — ни один не сохранился до наших дней. Из всех населённых пунктов, что жили и работали вокруг Норильска в 1940–х годах, остался только он — Кайеркан», — с этих слов начинается уникальное книжное издание о Кайеркане.

С тех пор, как на норильских картах появилась точка с обозначением «Кайеркан», этот населённый пункт побывал в самых разных статусах. Он был и железнодорожной станцией, и местом дислокации геологической партии, и лаготделением, и рабочим посёлком, и городом, и районом. Официальной датой рождения Кайеркана считается день, когда он получил статус рабочего посёлка.

– Но оказывается, был ещё и Старый Кайеркан. Для меня это стало открытием. Он находился в трёх километрах на запад от нынешнего, на берегу безымянного ручья. В том месте базировалась Кайерканская геологоразведочная партия. После ухода геологов под Талнах и после того, как посёлок оказался в опасной зоне разлёта при массовых взрывах на угольном разрезе, завершилась недолгая жизнь Старого Кайеркана. Через него сейчас проходят железная и автомобильная дороги, трубопроводы и опоры линии электропередач. Местами встречаются остатки фундаментов домов. Слева от трассы, вдоль ручья, можно увидеть остовы деревянных и кирпичных построек, а также остатки технологического оборудования, — уникальное открытие сделала для себя Светлана. Да и не только для себя, для всех жителей Кайеркана и Норильска.

Повороты судьбы

В 1972 году с левого берега Енисея пришёл газ. Добыча угля была остановлена. И хотя в Кайеркане оставили угольный разрез, существование посёлка могло стать нецелесообразным. Но его спасло строительство Надеждинского металлургического завода. В посёлке стали возводить дома для строителей завода. Но этого могло и не случиться, ведь изначально была программа развития жилищного строительства в посёлке Западный. Кайеркан отстоял Артём Бобров, на тот момент начальник управления жилищного строительства.

Бобров был идейным вдохновителем строительства в Кайеркане панельных домов гостиничного типа. Весной 1972 года ему показали двухэтажные щитовые дома, закупаемые на материке. В них в том числе планировалось селить строителей «Надежды». «Вид первого же смонтированного дома — барак! — вызвал желание немедленно взорвать его и сровнять с землей», — вспоминает Артём Бобров. В общем, стали в Кайеркане строить гостинки.

Планы на будущее

Конечно, авторы серии книг «Лица улиц» хотят и готовы продолжить работу над проектом, но есть одно важное но.

– Хочется закончить проект полностью. Написать о Талнахе и угольном посёлке Листвянка. Рассказать о Старом городе, Снежногорске и всех заброшенных посёлках типа Западного, Медвежки и отдалённого на 80 километров южнее Норильска посёлка Имангда. Там планировали добывать уголь, железо и строить железную дорогу. Издать продолжение серии реально, но очень важна заинтересованность администраций районов, — пояснили авторы этих уникальных книг.

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Нераскрытая тайна

До сих не раскрыта одна из тайн Кайеркана: куда пропадала вода из водоносного слоя на глубине 140 метров. Но обо всём по порядку.

В первые десятилетия существования посёлка была острая нехватка воды как для производства, так и для бытовых нужд. Зимой жители топили снег. В 1950–х годах посёлок водой обеспечивали водопроводы, протянутые от ближайших крупных озёр. Эта вода поступала не в балки и бараки кайерканцев, а на уличные водозаборные колонки. Зимой она перемерзала в трубах. А если открывали сброс, то через несколько часов появлялась угроза затопления жилой территории.

С ростом объёмов производства и расширением посёлка воды требовалось всё больше. С марта 1957 года она стала поступать по вновь построенному водопроводу из озера Подкаменного. Но из–за чьей–то халатности зимой 1958 года участок водопровода Каларгон — Кайеркан перемёрз.

Для решения проблемы водоснабжения в трёх километрах от озера, около реки Амбарной, пробурили 140–метровую скважину. Сквозь вечную мерзлоту был достигнут водоносный слой.

«С 4 февраля 1958 года насос стал выкачивать по 20 кубометров воды в час, — вспоминает первый летописец Кайеркана Николай Иванович Шапорев. — Построили водопровод от скважины в озеро и стали бурить скважины большего диаметра. Со 2 апреля из скважины в озеро (озеро являлось резервуаром. — Прим. авт.) стало поступать около 400 кубометров в сутки. Иногда поступление воды прекращалось, видимо, из–за отсутствия обсадных труб на последних 30 метрах скважины, но через 6–8 часов вода опять находила путь в таликах и поступала в том же количестве».

Наблюдалось интересное явление регулярно. В промежутке с 19.00 до 09.00 приток воды из скважины значительно уменьшался относительно других часов. При этом дно скважины находилось ниже уровня моря. Поэтому появилось предположение, что это явление связано с приливами и отливами в океане.

И такая ситуация складывалась каждую зиму, вплоть до 1963 года, когда начали тянуть водопровод из Норильска. Окончательно проблему водоснабжения решили в августе 1979 года, когда началась эксплуатация построенного специально для Кайеркана водозабора на Амбарнинском месторождении подземных вод.