Универсальные бойцы

Инженерное мышление

У Сергея Сушилова, горномонтажника специализированного шахтостроительного монтажного управления, стаж работы под землёй — 33 года. Можно сказать, он потомственный шахтёр — пошёл по стопам отца и старшего брата. До того, как приехать в Норильск, Сергей Александрович семь лет трудился горнорабочим в шахте «Белореченская» в Луганской области. После распада Советского Союза, в 1995 году, вместе с семьёй приехал на Север. Устроился на Норильский горно–металлургический комбинат горномонтажником.

Сергей Александрович немногословен. Особенно насчёт работы. Просто скромно признался: «Я люблю свою работу». Но в компании высоко ценят его труд — в этом году Сергей Сушилов был удостоен звания «Заслуженный шахтёр России». И достижений у него немало. В 2014 году предложенный им метод по монтажу тюбингов повысил производительность труда в звене на 11%. Через год при строительстве камеры питателя вентиляционного ствола (ВС–7) на руднике «Таймырский» по инициативе Сушилова монтаж опорных конструкций производился укреплёнными узлами. Это позволило сократить время работ на 10 дней. В 2016 году Сергей Александрович предложил внедрить и сам опробовал на практике электрометрический метод определения степени удароопасности пород в приконтурной части строящихся выработок, что позволило получать более точные результаты при измерении без проведения дополнительных работ. Кроме того, дало значительную экономию рабочего времени. Через год предложил натягивать арматуру до 60% предела прочности металла до укладки бетона и после его затвердения арматуру отпускать, что значительно повысило трещиноустойчивость крепления и позволило уменьшить количество арматуры в конструкции. В 2018 году значительно раньше завершили реконструкцию камеры питателя скипового ствола (СС–3 «Север») на руднике «Таймырский» благодаря эффективной схеме строповки и такелажа, предложенной Сушиловым.

Сергей Сушилов пользуется большим авторитетом у своих товарищей по работе, и молодым рабочим есть на кого равняться. Неоднократно поощрялся руководством компании и треста, есть у него краевые и министерские награды.

Преданность делу

Проходчик СШМУ ЗСК Виктор Паскевич родился и вырос в Норильске, всю свою трудовою деятельность — а работать он пошёл в 18 лет — посвятил проходке. Проходчиком был и его дед. Ну а отца — диктора программы «Север» Норильского телевидения — наверняка помнит старшее поколение северян. Виктор Аскольдович имеет несколько смежных профессий. В 2006 году он был назначен бригадиром проходчиков. Много времени и сил посвятил обучению молодой смены. Большая часть его учеников пошла по стопам учителя. Виктор Аскольдович имеет много наград: благодарность генерального директора АО «Норильский комбинат», почётная грамота Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель», почётная грамота директора треста «Норильскшахтстрой», благодарность и почётная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В этом году Виктору Паскевичу присвоено почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации».

Нестандартные решения

Игорь Гарчев, проходчик шахтопроходческого управления № 1 Заполярной строительной компании, трудится в подземке с 1996 года. По признанию нашего героя, многие качества, которые ему помогают в работе, он приобрёл в спорте, много лет играя в мини–футбол за сборную Талнаха и команду «ЗСК «Строитель». Дисциплина и умение принимать быстрые решения неоднократно выручали его в сложных ситуациях. Вот несколько таких примеров.

Пять лет назад бригада Гарчева столкнулась с серьёзным препятствием при строительстве вентиляционной шахты. Из–за изменений в горно–геологических условиях невозможно было провести стандартные взрывные работы. И тогда Игорь Николаевич предложил использовать метод контурного взрывания и изменить порядок закладки зарядов, это помогло успешно справиться с задачей и даже повысило производительность труда проходчиков.

В 2018 году его бригада выполняла проходку в сложных условиях — в шахте было много воды, мощностей насосов не хватало, чтобы её откачать. И тогда Игорь Николаевич опять принимает нестандартное решение: пробурить скважины в нескольких участках ствола, чтобы вода уходила самостоятельно. И всё получилось: работы выполнили в полном объёме и вовремя. Инновации и постоянный профессиональный рост Игорь Николаевич считает залогом успеха в своём непростом деле. Он с удовольствием передаёт свой опыт молодым коллегам, на протяжении многих лет являясь инструктором производственного обучения. Из–под его крыла выходят настоящие специалисты своего дела. И для них он профессионал с большой буквы.