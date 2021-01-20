МАУ ИЦ «Норильские новости»

Управление ГО и ЧС информирует норильчан о надвигающемся сильном морозе

Управление ГО и ЧС информирует норильчан о надвигающемся сильном морозе

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Управление ГО и ЧС информирует норильчан о надвигающемся сильном морозе

Управление ГО и ЧС информирует норильчан о надвигающемся сильном морозе

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с наступлением неблагоприятного и опасного метеорологического явления – «сильный мороз», информируем вас, что на территории муниципального образования город Норильск ожидаются крайне низкие температуры воздуха до -45-50°С.

Просим вас ограничить время нахождения на открытом воздухе с целью недопущения обморожения и переохлаждения.

Фото Денис Кожевников
20 января в 20:39 570
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