МАУ ИЦ «Норильские новости»

Управление ГО и ЧС Норильска информирует

Управление ГО и ЧС Норильска информирует

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Управление ГО и ЧС Норильска информирует

Управление ГО и ЧС Норильска информирует

В связи с неисправностью городской телефонной линии «101», для вызова пожарной охраны обращаться по телефонам 43-19-60 или 112.

Фото Владимир Макушкин
28 февраля в 09:39 650
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