Управление потребительского рынка и услуг приглашает горожан на обучающую сессию

Тема сессии — «Бизнес-процессы от А до Я: оцифровка и оптимизация». Спикером выступает Алексей Молчанов, бизнес-тренер компании B&B (Красноярск). Обучение пройдет в формате онлайн-конференции (Zoom), участие бесплатное.

Записаться на обучающую сессию можно по телефону (3919) 43-71-90 (доб. 2206, 2215, 2213). Сессия пройдёт сегодня с 17.00 до 21.00.