Управление продолжает работу по повышению качества услуг Росреестра

По итогам третьего квартала 2020 года можно заметить, что доля приостановлений государственной регистрации прав от общего числа поступивших документов к 01.10.2020 снизилась и составляет 1,65%, а во втором квартале было 1,73%. Также уменьшилась доля приостановлений государственного кадастрового учёта, включая единую процедуру, от общего числа поступивших документов, к 01.10.2020 она составляет 12,4%, а во втором квартале 12,5%.

Помимо этого, показатели деятельности по исполнению дорожных карт по внедрению в Красноярском крае целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества», которые были установлены к концу 2020 года, были достигнуты уже в первом квартале текущего года и до сих пор сохраняются на необходимом уровне.

Вместе с тем сохраняются и наиболее распространённые основания приостановлений в учётной сфере - ошибки кадастровых инженеров при подготовке технических/межевых планов, актов обследования. Наиболее распространёнными основаниями приостановления государственной регистрации прав также остаются: непредставление документов, необходимых для проведения государственной регистрации, противоречия между заявленными и уже зарегистрированными правами, а также несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства.

Также одной из самых распространённых причин приостановлений является поступление в орган регистрации прав судебных актов или актов уполномоченных органов о наложении ареста (запрета) на недвижимое имущество.

Но управление Росреестра продолжает активную работу над этими проблемами.

- С этой целью управление на постоянной основе принимает участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности населения, например, таких как пресс-конференции, общегородские форумы, тематические круглые столы, консультации по вопросам учётно-регистрационных действий на различных площадках, как в г. Красноярске, так и в муниципальных образованиях Красноярского края, - отметила Татьяна Голдобина, и. о. руководителя управления Росреестра по Красноярскому краю.