Управляющие компании приступили к активной фазе вывоза снега

«График вывоза снега составляется ежемесячно и размещается на официальных сайтах управляющих компаний. Собственники жилья в любой момент могут посмотреть, когда и по какому адресу будут производиться работы. По техническим и погодным условиям они могут корректироваться, но мы стараемся как минимум один-два раза в месяц попадать в каждый двор, чтобы очистить его и вывезти снежные массы. С января, а он в Норильске был особенно снежным, из города было вывезено порядка 12 460 кубометров снега», - пояснил первый заместитель генерального директора управляющей компании «Город» Александр Булатов.

О снегоуборке управляющие компании оповещают заранее. Объявления размещаются на информационных досках в подъездах, к лобовым стёклам автомобилей прижимают информационные листовки. Увы, иногда эти меры не помогают, и горожане беспечно оставляют личный транспорт во дворах, а это затрудняет процесс снегоуборки.

Напомним, что управляющие компании являются связующим звеном между горожанами и управлением городского хозяйства. Все жалобы, поступающие в единую дежурно-диспетчерскую службу по поводу снегоуборки, направляются в управление. Александр Булатов отметил, что в этом году обращений по данному поводу не так уж и много.

С 1 января с УК «Город» сотрудничает новый подрядчик, впервые контракт заключён сразу на три года. На сегодняшний день работа проходит в плановом режиме.