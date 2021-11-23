Управляющие организации приступили к вывозу снега из городских дворов

Екатерина Танская, заместитель начальника отдела муниципального и жилищного контроля управления городского хозяйства администрации Норильска, рассказала, что такую работу ведут все управляющие компании.

- Уборка придомовой территории от снега ведётся в соответствии с договорами управления многоквартирными домами. В этих же документах указан процент вывоза выпавшего снега. Графики работ размещены на сайтах управляющих компаний. В дни обильных снегопадов и штормовых предупреждений УК в первую очередь заняты очисткой подъездных путей для прохода людей и проезда спецтехники, мусороуборочных машин, а вслед за этим вывозятся накопившуюся снежную массу. Есть дворы, где складирование снега из-за недостатка площади не допускается, это же касается домов, стоящих на особом контроле в УЖКХ.

Надежда Оробинская, генеральный директор управляющей компании «СеверныйБыт», в свою очередь отметила, что в Талнахе, обычно выпадает больше снега, чем в Центральном районе или Кайеркане – сказывается близость гор.

- В связи с этим мы приступаем к очистке территории с первых снегопадов. Либо убираем подъездные пути, либо, при скоплении снега, начинаем вывозить его из дворов. Дворники ежедневно очищают крылечки подъездов, - пояснила она.

Надежда Оробинская также отметила, что снежную массу будут складировать во дворах. Конечно, жильцы не слишком довольны этим, равно как и установленными объёмами вывоза снега, но управляющая компания руководствуется действующими правилами благоустройства, касающимися очистки придомовой территории. Ими предусмотрено, что компании надлежит вывозить 40% свежевыпавшего снега. Остальное – весной.

- Стоит добавить, что в ряде случаев из-за того, что дома стоят очень близко друг другу, нам приходится очищать всю площадь двора, иначе там просто нельзя будет проехать. Особенно это касается первого и третьего микрорайонов, - пояснила гендиректор «СеверныйБыт».

На работах занято четыре единицы собственной техники «СеверногоБыта» и машины подрядчиков.

Больше всего снегоуборку затрудняют оставленные во дворах машины, сетуют коммунальники.

- Хозяев брошенных авто пытаются разыскать, а если сделать это не удаётся, транспорт после соответствующего решения суда вывозит администрация города. Если машина на ходу, просим владельца на некоторое время её переставить. Если бы не эти обстоятельства, скорость снегоуборки была бы выше в три-четыре раза. По закону дворовая территория может быть использована лишь для временной стоянки транспорта. Постоянную возможно организовать только по решению собственников жилья, однако у нас таких решений пока зарегистрировано не было. Но, как бы там ни было, другими способами воздействия на автолюбителей, помимо бесед и уговоров, мы не располагаем, - говорит Надежда Оробинская.

Напомним, с жалобами на качество снегоуборки горожане могут обращаться в свои управляющие компании, а также в диспетчерскую службу УЖКХ - 43-70-57.